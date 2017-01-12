В.Гройсман зобов’язав профільні відомства підготуватися до масштабної реконстуркції доріг до 1 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман зобов’язав профільні відомства підготуватися до масштабної реконструкції та будівництва доріг до 1 квітня 2017 року. Таке доручення він сьогодні дав під час наради з питань утримання та розвитку дорожньої інфраструктури, передає УНН з посиланням на прес-службу КМУ.
"Зараз нам потрібно дуже швидко готуватися до початку масштабних будівельних робіт щодо ремонту, часткового ремонту, капітального ремонту, реконструкції, будівництва нових доріг. 1 квітня ми маємо бути повністю готові: тендери, гроші, закупівлі, – все має бути готово", - наголосив він.
Як зазначили у прес-службі уряду, під час наради одним з пріоритетних проектів автодорожніх робіт в Україні визначено магістраль, що з'єднує Львів з Одесою.
Обговорюючи потенційні проекти, Прем'єр-міністр підкреслив пріоритетність магістралі Львів – Тернопіль – Хмельницький – Вінниця – Умань – Одеса, що підкреслить транзитні можливості країни.
"Ми цю магістраль беремо однією з пріоритетних. Однозначно, вона буде працювати", - зазначив Володимир Гройсман.
Також Глава Уряду зауважив необхідність закінчення робіт щодо будівництва дороги Одеса – Рені.
Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив збільшити видатки на придбання техніки з утримання доріг в зимовий період до 750 млн грн. Таке доручення голова уряду дав під час наради з питань розвитку дорожньої інфраструктури, а також вдосконалення системи утримання автомобільних доріг в Україні в зимовий період.