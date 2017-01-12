В.Гройсман обязал профильные ведомства подготовиться к масштабной реконстуркции дорог до 1 апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обязал профильные ведомства подготовиться к масштабной реконструкции и строительства дорог до 1 апреля 2017 года. Такое поручение он сегодня дал во время совещания по вопросам содержания и развития дорожной инфраструктуры, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.
"Сейчас нам нужно очень быстро готовиться к началу масштабных строительных работ по ремонту, частичному ремонту, капитальному ремонту, реконструкции, строительству новых дорог. 1 апреля мы должны быть полностью готовы: тендеры, деньги, закупки, - все должно быть готово", - подчеркнул он.
Как отметили в пресс-службе правительства, в ходе совещания одним из приоритетных проектов автодорожных работ в Украине определены магистраль, соединяющая Львов с Одессой.
Обсуждая потенциальные проекты, Премьер-министр подчеркнул приоритетность магистрали Львов - Тернополь - Хмельницкий - Винница - Умань - Одесса, что подчеркнет транзитные возможности страны.
"Мы эту магистраль берем одной из приоритетных. Однозначно, она будет работать", - отметил Владимир Гройсман.
Также Глава Правительства отметил необходимость окончания работ по строительству дороги Одесса - Рени.
Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил увеличить расходы на приобретение техники по содержанию дорог в зимний период до 750 млн грн. Такое поручение глава правительства дал во время совещания по вопросам развития дорожной инфраструктуры, а также совершенствование системы содержания автомобильных дорог в Украине в зимний период.