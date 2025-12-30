"Засветил" работу и позиции украинской ПВО во время обстрелов столицы: киевлянину грозит до 8 лет тюрьмы

$42.220.15
49.650.10
ukenru
04:26 • 10197 просмотра
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
30 декабря, 03:07 • 16688 просмотра
Без американского оружия мы не сможем победить - Президент Украины
30 декабря, 01:10 • 18677 просмотра
"Мы не можем просто выйти из наших территорий" - Зеленский о "мирных переговорах"
Эксклюзив
29 декабря, 18:57 • 26497 просмотра
Год Красной Огненной Лошади: как прожить год удачи, быстрых перемен и больших возможностей
29 декабря, 18:48 • 28483 просмотра
В Украине отсрочили сроки обязательного использования платежных терминалов для ФЛП: на какой срок
29 декабря, 18:36 • 21980 просмотра
Получали тысячи долларов за "правильные" голосования: пятерым нардепам сообщили о подозрении
29 декабря, 15:53 • 23381 просмотра
россия, вероятно, готовит удары по столице, по госзданиям: Зеленский отреагировал на заявление о якобы атаке на резиденцию путина
Эксклюзив
29 декабря, 15:25 • 22856 просмотра
Сложно назвать чрезвычайно продуктивными, ведь по ключевым вопросам решения не приняты: политолог о переговорах Зеленского с Трампом
29 декабря, 15:12 • 20894 просмотра
Выборы через "Дію" не рассматриваются: Федоров назвал причину
Эксклюзив
29 декабря, 12:21 • 23989 просмотра
Аренда жилья: что будет с ценами в 2026 году
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
3м/с
76%
736мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Латвия полностью отгородилась от России забором длиной 280 километров30 декабря, 01:32 • 6656 просмотра
Зеленский: Я не доверяю Путину, он не хочет успеха Украины30 декабря, 01:50 • 19694 просмотра
Украина получила автомобили экстренной помощи в рамках гуманитарной поддержки из Казахстана - МинздравPhoto30 декабря, 02:26 • 12980 просмотра
РФ запустила дезинформационную кампанию по переходу Болгарии на евро30 декабря, 02:49 • 3742 просмотра
США ликвидировали наркотеррористов в Тихом океане: детали удара по судну04:04 • 5576 просмотра
публикации
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора29 декабря, 12:07 • 39259 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве29 декабря, 10:49 • 40051 просмотра
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 42005 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 161498 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 201518 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Лавров Сергей Викторович
Сергей Лысак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Израиль
Сектор Газа
Реклама
УНН Lite
Бейонсе стала долларовой миллиардершей - Forbes29 декабря, 15:34 • 21123 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми29 декабря, 08:13 • 34145 просмотра
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 42866 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 53378 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 161498 просмотра
Актуальное
Техника
Фокс Ньюс
Социальная сеть
Отопление
Золото

"Засветил" работу и позиции украинской ПВО во время обстрелов столицы: киевлянину грозит до 8 лет тюрьмы

Киев • УНН

 • 72 просмотра

СБУ задержала киевлянина, который распространял в соцсетях видео работы ПВО столицы. Мужчина снимал дислокацию украинской ПВО и публиковал в Telegram и Instagram.

"Засветил" работу и позиции украинской ПВО во время обстрелов столицы: киевлянину грозит до 8 лет тюрьмы

Служба безопасности разоблачила еще один факт несанкционированного распространения информации о дислокации и боевой работе Сил обороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

В Киеве задержан местный житель, который "сливал" в соцсети видео, на которых зафиксирована работа противовоздушной обороны столицы. Проживая на верхнем этаже многоквартирной высотки, мужчина фиксировал на телефонную камеру расположение украинской ПВО, которая "работала" по российским воздушным целям. Затем он публиковал отснятые файлы в групповом чате в Телеграме и на Инстаграм-странице своего предприятия с общим количеством более 13 тыс. подписчиков

- говорится в сообщении.

Таким образом враг мог использовать "подсвеченные" геолокации Сил обороны для подготовки новых ударов по Киеву. СБУ подтвердили факты незаконной деятельности фигуранта.

"Во время обысков по месту жительства киевлянина обнаружен смартфон с доказательствами несанкционированной съемки и распространения оборонных сведений. Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения)", – сообщают в СБУ

В настоящее время продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.

Кроме того, Служба безопасности в очередной раз подчеркивает запрет снимать и обнародовать видео- и фотоматериалы о деятельности Сил обороны Украины, а также последствия российских обстрелов, ведь распространение такой информации расценивается как корректировка вражеского огня и является преступлением, которое наказывается в соответствии с законом.

Напомним

СБУ задержала в Киеве агента, который работал на российские и белорусские спецслужбы, корректируя атаки на энергообъекты столицы и шпионя за Силами обороны. Злоумышленник, завербованный через Telegram, готовился к бегству из Украины, но был задержан и находится под стражей.

Алла Киосак

ОбществоКриминал и ЧП
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Обыск
Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Сумская область
Харьковская область
Одесская область
Черниговская область
Служба безопасности Украины
Вооруженные силы Украины
Украина
Киев