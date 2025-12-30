"Засветил" работу и позиции украинской ПВО во время обстрелов столицы: киевлянину грозит до 8 лет тюрьмы
Киев • УНН
СБУ задержала киевлянина, который распространял в соцсетях видео работы ПВО столицы. Мужчина снимал дислокацию украинской ПВО и публиковал в Telegram и Instagram.
Служба безопасности разоблачила еще один факт несанкционированного распространения информации о дислокации и боевой работе Сил обороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.
В Киеве задержан местный житель, который "сливал" в соцсети видео, на которых зафиксирована работа противовоздушной обороны столицы. Проживая на верхнем этаже многоквартирной высотки, мужчина фиксировал на телефонную камеру расположение украинской ПВО, которая "работала" по российским воздушным целям. Затем он публиковал отснятые файлы в групповом чате в Телеграме и на Инстаграм-странице своего предприятия с общим количеством более 13 тыс. подписчиков
Таким образом враг мог использовать "подсвеченные" геолокации Сил обороны для подготовки новых ударов по Киеву. СБУ подтвердили факты незаконной деятельности фигуранта.
"Во время обысков по месту жительства киевлянина обнаружен смартфон с доказательствами несанкционированной съемки и распространения оборонных сведений. Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения)", – сообщают в СБУ
В настоящее время продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.
Кроме того, Служба безопасности в очередной раз подчеркивает запрет снимать и обнародовать видео- и фотоматериалы о деятельности Сил обороны Украины, а также последствия российских обстрелов, ведь распространение такой информации расценивается как корректировка вражеского огня и является преступлением, которое наказывается в соответствии с законом.
Напомним
СБУ задержала в Киеве агента, который работал на российские и белорусские спецслужбы, корректируя атаки на энергообъекты столицы и шпионя за Силами обороны. Злоумышленник, завербованный через Telegram, готовился к бегству из Украины, но был задержан и находится под стражей.