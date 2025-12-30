"Засвітив" роботу і позиції української ППО під час обстрілів століці: киянину загрожує до 8 тюрми

$42.220.15
49.650.10
ukenru
04:26 • 10208 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
30 грудня, 03:07 • 16709 перегляди
Без американської зброї ми не зможемо перемогти - Президент України
30 грудня, 01:10 • 18694 перегляди
"Ми не можемо просто вийти з наших територій" - Зеленський про "мирні переговори"
Ексклюзив
29 грудня, 18:57 • 26515 перегляди
Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей
29 грудня, 18:48 • 28498 перегляди
В Україні відтермінували строки обов’язкового використання платіжних терміналів для ФОП: на який строк
29 грудня, 18:36 • 21989 перегляди
Отримували тисячі доларів за "правильні" голосування: п’ятьом нардепам повідомили про підозру
29 грудня, 15:53 • 23388 перегляди
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
29 грудня, 15:25 • 22859 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
29 грудня, 15:12 • 20896 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
29 грудня, 12:21 • 23990 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−2°
3м/с
76%
736мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Латвія повністю огородилася від росії парканом довжиною 280 кілометрів30 грудня, 01:32 • 6656 перегляди
Зеленський: Я не довіряю путіну, він не хоче успіху України30 грудня, 01:50 • 19694 перегляди
Україна отримала автомобілі екстреної допомоги в межах гуманітарної підтримки з Казахстану - МОЗPhoto30 грудня, 02:26 • 12980 перегляди
рф запустила дезінформаційну кампанію щодо переходу Болгарії на євро30 грудня, 02:49 • 3742 перегляди
США ліквідували наркотерористів у Тихому океані: деталі удару по судну04:04 • 5576 перегляди
Публікації
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 39277 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 40068 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 161517 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 201533 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 111683 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Лавров Сергій Вікторович
Сергій Лисак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Ізраїль
Сектор Газа
Реклама
УНН Lite
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 21133 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 34155 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 42874 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 53386 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 161517 перегляди
Актуальне
Техніка
Fox News
Соціальна мережа
Опалення
Золото

"Засвітив" роботу і позиції української ППО під час обстрілів століці: киянину загрожує до 8 тюрми

Київ • УНН

 • 76 перегляди

СБУ затримала киянина, який поширював у соцмережах відео роботи ППО столиці. Чоловік знімав дислокацію української ППО та публікував у Telegram та Instagram.

"Засвітив" роботу і позиції української ППО під час обстрілів століці: киянину загрожує до 8 тюрми

Служба безпеки викрила ще один факт несанкціонованого поширення інформації про дислокацію та бойову роботу Сил оборони України. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

У Києві затримано місцевого жителя, який "зливав" у соцмережі відео, на яких зафіксовано роботу протиповітряної оборони столиці. Проживаючи на верхньому поверсі багатоквартирної висотки, чоловік фіксував на телефонну камеру розташування української ППО, яка "працювала" по російських повітряних цілях. Потім він публікував відзняті файли в груповому чаті у Телеграмі та на Інстаграм-сторінці свого підприємства із загальною кількістю понад 13 тис. підписників

- йдеться у дописі.

Таким чином ворог міг використати "підсвічені" геолокації Сил оборони для підготовки нових ударів по Києву. СБУ підтвердили факти незаконної діяльності фігуранта.

"Під час обшуків за місцем проживання киянина виявлено смартфон із доказами несанкціонованої зйомки та поширення оборонних відомостей. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану)", – повідомляють у СБУ

Наразі, триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.

Крім того, Служба безпеки вкотре наголошує про заборону знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали про діяльність Сил оборони України, а також наслідки російських обстрілів, адже поширення такої інформації розцінюється як коригування ворожого вогню і є злочином, що карається відповідно до закону.

Нагадаємо

СБУ затримала у Києві агента, що працював на російські та білоруські спецслужби, коригуючи атаки на енергооб'єкти столиці та шпигуючи за Силами оборони. Зловмисник, завербований через Telegram, готувався до втечі з України, але був затриманий та перебуває під вартою.

Алла Кіосак

СуспільствоКримінал та НП
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Обшук
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Сумська область
Харківська область
Одеська область
Чернігівська область
Служба безпеки України
Збройні сили України
Україна
Київ