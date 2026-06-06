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ЕС обещает ограничения на шенгенские визы для россиян на фоне негативной реакции

Киев • УНН

 • 716 просмотра

Еврокомиссия ужесточит визовые правила для россиян из-за жалоб 11 стран. Новые меры безопасности введут в рамках Визового кодекса.

ЕС обещает ограничения на шенгенские визы для россиян на фоне негативной реакции

Брюссель намерен принять меры после того, как группа из 11 европейских стран во главе со Швецией выразила обеспокоенность по поводу раздробленности визового режима для граждан рф. Европейская комиссия пообещала ужесточить визовый режим для россиян на фоне политического давления на Францию, Италию и Испанию, которые ежегодно продолжают принимать сотни тысяч российских туристов. Об этом заявил представитель Европейской комиссии по вопросам миграции Маркус Ламмерт, сообщает Euronews, передает УНН.

Детали

"Мы предложим ввести целевые ограничительные визовые меры для дальнейшего устранения рисков безопасности, вытекающих из враждебных действий третьих стран. Это является частью пересмотра Визового кодекса в следующем году", - сказал Ламмерт.

Как пишет издание, эти комментарии прозвучали в ответ на письмо с решительными формулировками, направленное в начале этой недели в Европейскую комиссию коалицией из 11 европейских стран: Чехии, Дании, Финляндии, Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши и Швеции.

Исландия и Норвегия не входят в ЕС, но принадлежат к Шенгенской зоне без паспортного контроля.

В совместном заявлении под эгидой Швеции осуждается неодинаковое применение рекомендаций, введенных в начале войны россии против Украины, которые имели целью снизить приоритетность рассмотрения российских заявлений на поездки, не являющиеся необходимыми, и усилить внимание к рискам, связанным с границами и безопасностью. Многократные визы были постепенно отменены в 2025 году в пользу однократных.

11 стран обратились к ЕС с призывом прекратить выдачу туристических виз россиянам03.06.26, 20:03 • 12604 просмотра

"Ограничение выдачи виз гражданам россии было главным приоритетом для Комиссии с самого начала российской агрессии против Украины в 2022 году. Мы приняли беспрецедентные меры и будем продолжать это делать", - сказал Ламмерт.

Однако, как отмечает издание, в этом блоке выделяются три страны, которые благосклонно относятся к туристам.

"В 2025 году Франция выдала наибольшее количество виз гражданам россии - чуть менее 180 000, что является значительным ростом по сравнению с 2024 годом. Италия заняла второе место с результатом чуть менее 160 000, несмотря на незначительное снижение по сравнению с предыдущим годом. Испания заняла третье место с результатом чуть менее 100 000, что в целом является стабильным показателем по сравнению с предыдущим годом", - добавляет издание.

Напомним

Количество выданных гражданам россии шенгенских виз выросло на 10% за прошлый год – до более чем 620 тысяч. В то же время сократилась доля выданных владельцам российских паспортов многократных виз.

Павел Башинский

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