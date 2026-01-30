Ситуация в энергосистеме: есть обесточивания в 7 областях, в отдельных регионах - аварийные отключения

$42.850.08
Эксклюзив
12:21 • 3690 просмотра
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
11:34 • 9496 просмотра
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
10:25 • 12717 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
09:11 • 18988 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак РФ - Укрзализныця
08:27 • 27860 просмотра
Зеленский: дата или место следующего раунда мирных переговоров при посредничестве США может измениться
Эксклюзив
30 января, 06:30 • 34072 просмотра
Возможно ли существование НАТО без США и какую роль получит Украина при таком сценарии
29 января, 23:28 • 40726 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
29 января, 21:40 • 64010 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
29 января, 19:28 • 47608 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
29 января, 18:35 • 34772 просмотра
В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Биткойн обвалился до двухмесячного минимума из-за массового оттока капитала из американских ETF30 января, 04:46 • 16232 просмотра
"АТЕШ" обнародовал доказательства поражения здания отдела внутренних дел в ЧечнеPhoto30 января, 05:12 • 36800 просмотра
Потери РФ в войне против Украины резко возросли: Европа обеспокоена новыми методами рекрутинга россиян – Bloomberg30 января, 05:47 • 41731 просмотра
Выезд на встречную полосу и смертельная авария: мэра Вознесенска задержали после ДТПPhoto08:38 • 29597 просмотра
Волна "минирований" прокатилась по Киеву и регионам09:47 • 15625 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем13:45 • 250 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора12:58 • 2274 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 69022 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов29 января, 16:36 • 54758 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo29 января, 15:15 • 57151 просмотра
57-летняя Селин Дион выходит в TikTok: легенда музыки пробует что-то совершенно новоеVideo13:24 • 748 просмотра
Звезда голливудских комедий Роб Шнайдер разводится с женой, младше его на 25 лет11:39 • 6094 просмотра
30 января – церковный праздник Собор Трех Святых: его значение, история и традиции10:58 • 8282 просмотра
"Грязные танцы" возвращаются: Дженнифер Грей снова в главной роли29 января, 18:08 • 30854 просмотра
"Как перед выходом на ринг": Джамала раскрыла детали подготовки участников Нацотбора на Евровидение-202629 января, 16:52 • 31031 просмотра
Ситуация в энергосистеме: есть обесточивания в 7 областях, в отдельных регионах - аварийные отключения

Киев • УНН

 • 1056 просмотра

Потребление электроэнергии в Украине соответствует сезонным показателям. Из-за непогоды обесточены 276 населенных пунктов в пяти областях, а боевые действия повредили энергооборудование в прифронтовых регионах.

Ситуация в энергосистеме: есть обесточивания в 7 областях, в отдельных регионах - аварийные отключения

Потребление электроэнергии в Украине соответствует сезонным показателям, из-за непогоды остаются обесточенными 276 населенных пунктов в пяти областях, в результате боевых действий повреждено энергооборудование в прифронтовых регионах и обесточены потребители в Донецкой и Запорожской областях. Об этом сообщили в пятницу в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Обесточивание

"В результате боевых действий повреждено энергооборудование в прифронтовых регионах. В результате этого обесточены потребители в Донецкой и Запорожской областях", - сообщили в Укрэнерго.

Восстановительные работы осуществляются везде, где это сейчас позволяет ситуация с безопасностью.

"Из-за сложных погодных условий (гололед, порывы ветра) – на утро полностью или частично оставались обесточенными 276 населенных пунктов в пяти областях: Одесской, Винницкой, Киевской, Черниговской и Сумской", - указано в сообщении.

Бригады облэнерго осуществляют аварийно-восстановительные работы на поврежденных линиях.

Графики и аварийные отключения

"Из-за предыдущих российских обстрелов – во всех регионах Украины сегодня применяются графики ограничения мощности для промышленности, а также графики почасовых отключений для всех категорий потребителей. При этом, в отдельных областях – вынужденно применены аварийные отключения, которые будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме", - отметили в Укрэнерго.

Как сообщили в Минэнерго, продолжаются восстановительные работы на энергообъектах. "В Киеве и Киевской области сохраняется дефицит мощностей. Со вчерашнего дня оператор системы распределения в столице применяет временные графики в соответствии с имеющимся объемом доступной мощности", - отметили в Минэнерго.

Потребление

По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. Сегодня, 30 января, по состоянию на 9:30, его уровень был таким же, как в это время предыдущего дня. Причина изменений – меньший объем ограничений в части регионов.

29 января суточный максимум потребления был вечером - на том же уровне, что и максимум предыдущего дня.

"Во всех регионах Украины сегодня сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении. Пожалуйста, максимально ограничьте пользование мощными электроприборами. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на ночные часы - после 23:00. Рациональное потребление электроэнергии будет способствовать меньшей продолжительности вынужденных отключений", - подчеркнули в Укрэнерго.

Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании30.01.26, 13:34 • 9486 просмотров

Юлия Шрамко

