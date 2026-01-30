Ситуация в энергосистеме: есть обесточивания в 7 областях, в отдельных регионах - аварийные отключения

Потребление электроэнергии в Украине соответствует сезонным показателям, из-за непогоды остаются обесточенными 276 населенных пунктов в пяти областях, в результате боевых действий повреждено энергооборудование в прифронтовых регионах и обесточены потребители в Донецкой и Запорожской областях. Об этом сообщили в пятницу в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Обесточивание

"В результате боевых действий повреждено энергооборудование в прифронтовых регионах. В результате этого обесточены потребители в Донецкой и Запорожской областях", - сообщили в Укрэнерго.

Восстановительные работы осуществляются везде, где это сейчас позволяет ситуация с безопасностью.

"Из-за сложных погодных условий (гололед, порывы ветра) – на утро полностью или частично оставались обесточенными 276 населенных пунктов в пяти областях: Одесской, Винницкой, Киевской, Черниговской и Сумской", - указано в сообщении.

Бригады облэнерго осуществляют аварийно-восстановительные работы на поврежденных линиях.

Графики и аварийные отключения

"Из-за предыдущих российских обстрелов – во всех регионах Украины сегодня применяются графики ограничения мощности для промышленности, а также графики почасовых отключений для всех категорий потребителей. При этом, в отдельных областях – вынужденно применены аварийные отключения, которые будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме", - отметили в Укрэнерго.

Как сообщили в Минэнерго, продолжаются восстановительные работы на энергообъектах. "В Киеве и Киевской области сохраняется дефицит мощностей. Со вчерашнего дня оператор системы распределения в столице применяет временные графики в соответствии с имеющимся объемом доступной мощности", - отметили в Минэнерго.

Потребление

По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. Сегодня, 30 января, по состоянию на 9:30, его уровень был таким же, как в это время предыдущего дня. Причина изменений – меньший объем ограничений в части регионов.

29 января суточный максимум потребления был вечером - на том же уровне, что и максимум предыдущего дня.

"Во всех регионах Украины сегодня сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении. Пожалуйста, максимально ограничьте пользование мощными электроприборами. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на ночные часы - после 23:00. Рациональное потребление электроэнергии будет способствовать меньшей продолжительности вынужденных отключений", - подчеркнули в Укрэнерго.

Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании