Ситуація в енергосистемі: є знеструмлення у 7 областях, в окремих регіонах - аварійні відключення

Споживання електроенергії в Україні відповідає сезонним показникам, через негоду залишаються знеструмленими 276 населених пунктів у п’яти областях, внаслідок бойових дій є пошкоджене енергообладнання у прифронтових регіонах і знеструмлені споживачі у Донецькій і Запорізькій областях. Про це повідомили у п'ятницю в НЕК "Укренерго", пише УНН.

Знеструмлення

"Внаслідок бойових дій є пошкоджене енергообладнання у прифронтових регіонах. Внаслідок цього є знеструмлені споживачі у Донецькій і Запорізькій областях", - повідомили в Укренерго.

Відновлювальні роботи здійснюються скрізь, де це наразі дозволяє безпекова ситуація.

"Через складні погодні умови (ожеледь, пориви вітру) – на ранок повністю або частково залишались знеструмленими 276 населених пунктів у п’яти областях: Одеській, Вінницькій, Київській, Чернігівській та Сумській", - вказано у повідомленні.

Бригади обленерго здійснюють аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених лініях.

Графіки і аварійні відключення

"Через попередні російські обстріли – в усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів. При цьому, в окремих областях – вимушено застосовані аварійні знеструмлення, які будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі", - зазначили в Укренерго.

Як повідомили у Міненерго, тривають відновлювальні роботи на енергооб’єктах. "У Києві та Київській області зберігається дефіцит потужностей. Відучора оператор системи розподілу у столиці застосовує тимчасові графіки відповідно до наявного обсягу доступної потужності", - зазначили у Міненерго.

Споживання

За даними Укренерго, споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 30 січня, станом на 9:30, його рівень був таким же, як в цей час попереднього дня. Причина змін – менший обсяг обмежень у частині регіонів.

29 січня добовий максимум споживання був увечері - на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня.

"В усіх регіонах України сьогодні зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години - після 23:00. Раціональне споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених знеструмлень", - наголосили в Укренерго.

