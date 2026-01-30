Ситуація в енергосистемі: є знеструмлення у 7 областях, в окремих регіонах - аварійні відключення

$42.850.08
Ексклюзив
13:54 • 394 перегляди
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
Ексклюзив
12:21 • 4148 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
11:34 • 9970 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
10:25 • 12948 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
09:11 • 19221 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
08:27 • 28039 перегляди
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
Ексклюзив
30 січня, 06:30 • 34187 перегляди
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28 • 40844 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40 • 64252 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
29 січня, 19:28 • 47786 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
Біткоїн обвалився до двомісячного мінімуму через масовий відтік капіталу з американських ETF30 січня, 04:46 • 16421 перегляди
"АТЕШ" оприлюднив докази ураження будівлі відділу внутрішніх справ у ЧечніPhoto30 січня, 05:12 • 37046 перегляди
Втрати рф у війні проти України різко зросли: Європа занепокоєна новими методами рекрутингу росіян – Bloomberg30 січня, 05:47 • 41984 перегляди
Виїзд на зустрічну смугу і смертельна аварія: мера Вознесенська затримали після ДТПPhoto08:38 • 29810 перегляди
Хвиля "мінувань" прокотилася Києвом та регіонами09:47 • 15849 перегляди
Публікації
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 13:45 • 690 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора12:58 • 2670 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 69324 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів29 січня, 16:36 • 54998 перегляди
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo29 січня, 15:15 • 57378 перегляди
УНН Lite
57-річна Селін Діон виходить у TikTok: легенда музики пробує щось абсолютно новеVideo13:24 • 964 перегляди
Зірка голлівудських комедій Роб Шнайдер розлучається з дружиною, молодшою за нього на 25 років11:39 • 6306 перегляди
30 січня - церковне свято Собор Трьох Святих: його значення, історія та традиції10:58 • 8532 перегляди
"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі29 січня, 18:08 • 31001 перегляди
"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-202629 січня, 16:52 • 31167 перегляди
Ситуація в енергосистемі: є знеструмлення у 7 областях, в окремих регіонах - аварійні відключення

Київ • УНН

 • 1094 перегляди

Споживання електроенергії в Україні відповідає сезонним показникам. Через негоду знеструмлено 276 населених пунктів у п'яти областях, а бойові дії пошкодили енергообладнання в прифронтових регіонах.

Ситуація в енергосистемі: є знеструмлення у 7 областях, в окремих регіонах - аварійні відключення

Споживання електроенергії в Україні відповідає сезонним показникам, через негоду залишаються знеструмленими 276 населених пунктів у п’яти областях, внаслідок бойових дій є пошкоджене енергообладнання у прифронтових регіонах і знеструмлені споживачі у Донецькій і Запорізькій областях. Про це повідомили у п'ятницю в НЕК "Укренерго", пише УНН.

Знеструмлення

"Внаслідок бойових дій є пошкоджене енергообладнання у прифронтових регіонах. Внаслідок цього є знеструмлені споживачі у Донецькій і Запорізькій областях", - повідомили в Укренерго.

Відновлювальні роботи здійснюються скрізь, де це наразі дозволяє безпекова ситуація.

"Через складні погодні умови (ожеледь, пориви вітру) – на ранок повністю або частково залишались знеструмленими 276 населених пунктів у п’яти областях: Одеській, Вінницькій, Київській, Чернігівській та Сумській", - вказано у повідомленні.

Бригади обленерго здійснюють аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених лініях.

Графіки і аварійні відключення

"Через попередні російські обстріли – в усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів. При цьому, в окремих областях – вимушено застосовані аварійні знеструмлення, які будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі", - зазначили в Укренерго.

Як повідомили у Міненерго, тривають відновлювальні роботи на енергооб’єктах. "У Києві та Київській області зберігається дефіцит потужностей. Відучора оператор системи розподілу у столиці застосовує тимчасові графіки відповідно до наявного обсягу доступної потужності", - зазначили у Міненерго.

Споживання

За даними Укренерго, споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 30 січня, станом на 9:30, його рівень був таким же, як в цей час попереднього дня. Причина змін – менший обсяг обмежень у частині регіонів.

29 січня добовий максимум споживання був увечері - на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня.

"В усіх регіонах України сьогодні зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години - після 23:00. Раціональне споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених знеструмлень", - наголосили в Укренерго.

Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії30.01.26, 13:34 • 9980 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Донецька область
Вінницька область
Сумська область
Київська область
Одеська область
Запорізька область
Міністерство енергетики України
Чернігівська область
Укренерго
Україна
Київ