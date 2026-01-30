Ситуація в енергосистемі: є знеструмлення у 7 областях, в окремих регіонах - аварійні відключення
Київ • УНН
Споживання електроенергії в Україні відповідає сезонним показникам. Через негоду знеструмлено 276 населених пунктів у п'яти областях, а бойові дії пошкодили енергообладнання в прифронтових регіонах.
Споживання електроенергії в Україні відповідає сезонним показникам, через негоду залишаються знеструмленими 276 населених пунктів у п’яти областях, внаслідок бойових дій є пошкоджене енергообладнання у прифронтових регіонах і знеструмлені споживачі у Донецькій і Запорізькій областях. Про це повідомили у п'ятницю в НЕК "Укренерго", пише УНН.
Знеструмлення
"Внаслідок бойових дій є пошкоджене енергообладнання у прифронтових регіонах. Внаслідок цього є знеструмлені споживачі у Донецькій і Запорізькій областях", - повідомили в Укренерго.
Відновлювальні роботи здійснюються скрізь, де це наразі дозволяє безпекова ситуація.
"Через складні погодні умови (ожеледь, пориви вітру) – на ранок повністю або частково залишались знеструмленими 276 населених пунктів у п’яти областях: Одеській, Вінницькій, Київській, Чернігівській та Сумській", - вказано у повідомленні.
Бригади обленерго здійснюють аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених лініях.
Графіки і аварійні відключення
"Через попередні російські обстріли – в усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів. При цьому, в окремих областях – вимушено застосовані аварійні знеструмлення, які будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі", - зазначили в Укренерго.
Як повідомили у Міненерго, тривають відновлювальні роботи на енергооб’єктах. "У Києві та Київській області зберігається дефіцит потужностей. Відучора оператор системи розподілу у столиці застосовує тимчасові графіки відповідно до наявного обсягу доступної потужності", - зазначили у Міненерго.
Споживання
За даними Укренерго, споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 30 січня, станом на 9:30, його рівень був таким же, як в цей час попереднього дня. Причина змін – менший обсяг обмежень у частині регіонів.
29 січня добовий максимум споживання був увечері - на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня.
"В усіх регіонах України сьогодні зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години - після 23:00. Раціональне споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених знеструмлень", - наголосили в Укренерго.
