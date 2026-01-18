$43.180.08
ukenru
08:25
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
17 января, 12:49 • 27890 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 52228 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 32645 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 43751 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 51117 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 41727 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 63092 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 30533 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 46660 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн

Теги
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Техника
Дипломатка
Социальная сеть
Фильм
Шахед-136

россия за эту неделю применила против Украины более 1300 ударных дронов и почти 30 ракет - Зеленский

Киев • УНН

 • 682 просмотра

С начала недели рф применила против Украины более 1300 ударных дронов, около 1050 управляемых авиационных бомб и 29 ракет. Президент Зеленский призвал усилить помощь Украине и давление на агрессора.

россия за эту неделю применила против Украины более 1300 ударных дронов и почти 30 ракет - Зеленский

С начала текущей недели россия применила против Украины более 1300 ударных дронов, около 1050 управляемых авиационных бомб и 29 ракет различных типов. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Спасибо всем нашим людям, всем ремонтным бригадам, которые круглосуточно работают над восстановлением энергетики после российских ударов. В каждом городе, в каждой общине в сложных погодных условиях вы возвращаете свет, тепло, водоснабжение. Это сверхтяжелая работа, но именно она придает внутренней устойчивости нашей стране, которая поддерживает и наши позиции в дипломатии

- написал Зеленский.

Президент подчеркнул, что ситуация в энергосистеме остается непростой, но делается все, чтобы как можно быстрее все восстановить.

В течение сегодняшней ночи было более 200 ударных дронов. Под ударом находились Сумщина, Харьковщина, Днепровщина, Запорожье, Хмельницкая область и Одесская область. Пострадали десятки людей, в том числе и ребенок. По состоянию на сейчас известно, что два человека погибли. Мои соболезнования родным и близким. Всего за эту неделю было более 1300 ударных дронов, около 1050 управляемых авиационных бомб и 29 ракет различных типов. Именно поэтому Украине до сих пор нужно больше защиты, прежде всего больше ракет для систем ПВО

- добавил Зеленский.

Глава государства отметил, что если россия умышленно затягивает дипломатический процесс, то реакция мира должна быть решительной: больше помощи Украине и больше давления на агрессора.

Напомним

В ночь на 18 января российские войска совершили очередное воздушное нападение на территорию Украины, применив большое количество ударных беспилотников. По данным Воздушных сил ВСУ, враг выпустил 201 БПЛА типов "Shahed", "Герань" и других модификаций, из которых около 120 единиц составили именно "шахеды".

Павел Башинский

Общество Война в Украине
Энергетика
Отопление
Воздушная тревога
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Хмельницкая область
Сумская область
Харьковская область
Одесская область
Днепропетровская область
Шахед-136
Владимир Зеленский
Украина
Запорожье