россия за эту неделю применила против Украины более 1300 ударных дронов и почти 30 ракет - Зеленский
Киев • УНН
С начала текущей недели россия применила против Украины более 1300 ударных дронов, около 1050 управляемых авиационных бомб и 29 ракет различных типов. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
Спасибо всем нашим людям, всем ремонтным бригадам, которые круглосуточно работают над восстановлением энергетики после российских ударов. В каждом городе, в каждой общине в сложных погодных условиях вы возвращаете свет, тепло, водоснабжение. Это сверхтяжелая работа, но именно она придает внутренней устойчивости нашей стране, которая поддерживает и наши позиции в дипломатии
Президент подчеркнул, что ситуация в энергосистеме остается непростой, но делается все, чтобы как можно быстрее все восстановить.
В течение сегодняшней ночи было более 200 ударных дронов. Под ударом находились Сумщина, Харьковщина, Днепровщина, Запорожье, Хмельницкая область и Одесская область. Пострадали десятки людей, в том числе и ребенок. По состоянию на сейчас известно, что два человека погибли. Мои соболезнования родным и близким. Всего за эту неделю было более 1300 ударных дронов, около 1050 управляемых авиационных бомб и 29 ракет различных типов. Именно поэтому Украине до сих пор нужно больше защиты, прежде всего больше ракет для систем ПВО
Глава государства отметил, что если россия умышленно затягивает дипломатический процесс, то реакция мира должна быть решительной: больше помощи Украине и больше давления на агрессора.
Напомним
В ночь на 18 января российские войска совершили очередное воздушное нападение на территорию Украины, применив большое количество ударных беспилотников. По данным Воздушных сил ВСУ, враг выпустил 201 БПЛА типов "Shahed", "Герань" и других модификаций, из которых около 120 единиц составили именно "шахеды".