росія за цей тиждень застосувала проти України понад 1300 ударних дронів та майже 30 ракет - Зеленський

З початку поточного тижня росія застосувала проти України понад 1300 ударних дронів, близько 1050 керованих авіаційних бомб і 29 ракет різних типів. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Дякую всім нашим людям, усім ремонтним бригадам, які цілодобово працюють над відновленням енергетики після російських ударів. У кожному місті, у кожній громаді в складних погодних умовах ви повертаєте світло, тепло, водопостачання. Це надважка робота, але саме вона додає внутрішньої стійкості нашій країні, яка підтримує й наші позиції в дипломатії

Президент наголосив, що ситуація в енергосистемі залишається непростою, але робиться все, щоб якнайшвидше все відновити.

Впродовж сьогоднішньої ночі було понад 200 ударних дронів. Під ударом перебували Сумщина, Харківщина, Дніпровщина, Запоріжжя, Хмельниччина та Одещина. Постраждали десятки людей, зокрема й дитина. Станом на зараз відомо, що двоє людей загинуло. Мої співчуття рідним та близьким. Всього за цей тиждень було більш ніж 1300 ударних дронів, близько 1050 керованих авіаційних бомб і 29 ракет різних типів. Саме тому Україні досі потрібно більше захисту, передусім більше ракет до систем ППО