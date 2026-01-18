росія за цей тиждень застосувала проти України понад 1300 ударних дронів та майже 30 ракет - Зеленський

$43.180.08
50.320.20
ukenru
08:25 • 2478 перегляди
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49 • 25013 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 48836 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 31274 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 42594 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 50444 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 41227 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 61983 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 30354 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 46441 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Штучний інтелект захоплює музичні чарти: вірусний хіт 2026 року спровокував скандал18 січня, 00:10 • 6684 перегляди
У Каліфорнії оголошено "червону зону" через спалах смертельного лептоспірозу у домашніх тварин18 січня, 00:24 • 6108 перегляди
Авіація рф вдарила по житловому сектору в Сумах: серед поранених 7–річна дитина, пошкоджено 15 будинківPhoto18 січня, 00:35 • 7204 перегляди
Французьке командування визнало війну в Україні "реальною лабораторією сучасної війни" та впроваджує побачені технології18 січня, 00:40 • 50284 перегляди
Диверсія у брянську: партизанський рух АТЕШ вивів із ладу ключову електропідстанціюPhoto04:30 • 9958 перегляди
Публікації
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 27931 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 61977 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 35300 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 66863 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 96451 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Кая Каллас
Беньямін Нетаньягу
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Німеччина
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 3646 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 22511 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45 • 20126 перегляди
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto17 січня, 00:47 • 18210 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto16 січня, 19:05 • 17657 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Соціальна мережа
Фільм
M1 Abrams

росія за цей тиждень застосувала проти України понад 1300 ударних дронів та майже 30 ракет - Зеленський

Київ • УНН

 • 22 перегляди

З початку тижня рф застосувала проти України понад 1300 ударних дронів, близько 1050 керованих авіаційних бомб і 29 ракет. Президент Зеленський закликав посилити допомогу Україні та тиск на агресора.

росія за цей тиждень застосувала проти України понад 1300 ударних дронів та майже 30 ракет - Зеленський

З початку поточного тижня росія застосувала проти України понад 1300 ударних дронів, близько 1050 керованих авіаційних бомб і 29 ракет різних типів. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Дякую всім нашим людям, усім ремонтним бригадам, які цілодобово працюють над відновленням енергетики після російських ударів. У кожному місті, у кожній громаді в складних погодних умовах ви повертаєте світло, тепло, водопостачання. Це надважка робота, але саме вона додає внутрішньої стійкості нашій країні, яка підтримує й наші позиції в дипломатії

- написав Зеленський.

Президент наголосив, що ситуація в енергосистемі залишається непростою, але робиться все, щоб якнайшвидше все відновити.

Впродовж сьогоднішньої ночі було понад 200 ударних дронів. Під ударом перебували Сумщина, Харківщина, Дніпровщина, Запоріжжя, Хмельниччина та Одещина. Постраждали десятки людей, зокрема й дитина. Станом на зараз відомо, що двоє людей загинуло. Мої співчуття рідним та близьким. Всього за цей тиждень було більш ніж 1300 ударних дронів, близько 1050 керованих авіаційних бомб і 29 ракет різних типів. Саме тому Україні досі потрібно більше захисту, передусім більше ракет до систем ППО

- додав Зеленський.

Глава держави зазначив, що якщо росія умисно затягує дипломатичний процес, то реакція світу має бути рішучою: більше допомоги Україні та більше тиску на агресора.

Нагадаємо

У ніч на 18 січня російські війська здійснили черговий повітряний напад на територію України, застосувавши велику кількість ударних безпілотників. За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог випустив 201 БПЛА типів "Shahed", "Гербера" та інших модифікацій, з яких близько 120 одиниць склали саме "шахеди".

Павло Башинський

СуспільствоВійна в Україні
Енергетика
Опалення
Повітряна тривога
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Хмельницька область
Сумська область
Харківська область
Одеська область
Дніпропетровська область
Шахед-136
Володимир Зеленський
Україна
Запоріжжя