Нічна атака дронів: ППО нейтралізувала 167 ворожих безпілотників
В ніч на 18 січня російські війська атакували Україну 201 безпілотником, з яких 167 були збиті або подавлені силами ППО. Зафіксовано влучання 30 БпЛА на 15 локаціях.
У ніч на 18 січня російські війська здійснили черговий повітряний напад на територію України, застосувавши велику кількість ударних безпілотників. За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог випустив 201 БпЛА типів "Shahed", "Гербера" та інших модифікацій, з яких близько 120 одиниць склали саме "шахеди". Про це пише УНН.
Деталі
Станом на 08:00 підрозділи авіації, зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп та засобів РЕБ нейтралізували більшість цілей. Загалом було збито або подавлено 167 ворожих дронів.
Запуски здійснювалися з різних напрямків: курськ, орел, міллєрово, приморсько-ахтарськ (рф), Чауда (ТОТ Крим), Донецьк.
Наслідки та поточна ситуація
Попри ефективну роботу захисників неба, зафіксовано влучання 30 ударних БпЛА на 15 локаціях у різних регіонах. Також уламки збитих апаратів упали у двох точках.
Атака триває, в повітряному просторі залишається декілька ворожих БпЛА. Закликаємо всіх перебувати в укриттях та дотримуватися правил безпеки
Рятувальні служби та правоохоронці працюють на місцях падіння уламків для ліквідації наслідків та фіксації пошкоджень цивільної інфраструктури.
