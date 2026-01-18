Нічна атака дронів: ППО нейтралізувала 167 ворожих безпілотників

$43.180.08
17 січня, 12:49 • 18255 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 35014 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 26853 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 38347 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 46950 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 39156 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 57795 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 29581 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 45304 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 36774 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
Графіки відключень електроенергії
Трамп готує судовий позов проти "JPMorgan Chase" через обмеження банківських послуг17 січня, 20:41 • 3216 перегляди
Іракська армія взяла під повний контроль авіабазу Айн–ель–Асад після виведення військ США17 січня, 21:28 • 4322 перегляди
Ізраїль висловив протест через склад "Виконавчої ради Гази", оголошений адміністрацією Трампа17 січня, 21:44 • 5172 перегляди
Французьке командування визнало війну в Україні "реальною лабораторією сучасної війни" та впроваджує побачені технології00:40 • 16256 перегляди
Диверсія у брянську: партизанський рух АТЕШ вивів із ладу ключову електропідстанціюPhoto04:30 • 3540 перегляди
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 25037 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 33054 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 64616 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 94463 перегляди
Дональд Трамп
Ігор Терехов
Емманюель Макрон
Беньямін Нетаньягу
Олег Синєгубов
Сполучені Штати Америки
Україна
Франція
Ґренландія
Данія
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"03:14 • 1750 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 21297 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45 • 19085 перегляди
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto17 січня, 00:47 • 17211 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto16 січня, 19:05 • 16705 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Опалення
M1 Abrams

Нічна атака дронів: ППО нейтралізувала 167 ворожих безпілотників

Київ • УНН

 • 76 перегляди

В ніч на 18 січня російські війська атакували Україну 201 безпілотником, з яких 167 були збиті або подавлені силами ППО. Зафіксовано влучання 30 БпЛА на 15 локаціях.

Нічна атака дронів: ППО нейтралізувала 167 ворожих безпілотників

У ніч на 18 січня російські війська здійснили черговий повітряний напад на територію України, застосувавши велику кількість ударних безпілотників. За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог випустив 201 БпЛА типів "Shahed", "Гербера" та інших модифікацій, з яких близько 120 одиниць склали саме "шахеди". Про це пише УНН.

Деталі

Станом на 08:00 підрозділи авіації, зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп та засобів РЕБ нейтралізували більшість цілей. Загалом було збито або подавлено 167 ворожих дронів.

Оперативна ситуація на фронті: 133 бойових зіткнення та масовані атаки дронами - Генштаб18.01.26, 08:10 • 226 переглядiв

Запуски здійснювалися з різних напрямків: курськ, орел, міллєрово, приморсько-ахтарськ (рф), Чауда (ТОТ Крим), Донецьк.

Наслідки та поточна ситуація

Попри ефективну роботу захисників неба, зафіксовано влучання 30 ударних БпЛА на 15 локаціях у різних регіонах. Також уламки збитих апаратів упали у двох точках.

Атака триває, в повітряному просторі залишається декілька ворожих БпЛА. Закликаємо всіх перебувати в укриттях та дотримуватися правил безпеки

– йдеться у зверненні Повітряних сил.

Рятувальні служби та правоохоронці працюють на місцях падіння уламків для ліквідації наслідків та фіксації пошкоджень цивільної інфраструктури. 

Генштаб оприлюднив оновлені дані про втрати російських військ станом на 18 січня 2026 року18.01.26, 06:43 • 1460 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Курськ
Повітряні сили Збройних сил України
Крим
Україна
Донецьк