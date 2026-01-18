Оперативна ситуація на фронті: 133 бойових зіткнення та масовані атаки дронами - Генштаб

$43.180.08
17 січня, 12:49 • 17954 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 34367 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 26663 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 38151 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 46820 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 39069 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 57615 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 29555 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 45257 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 36756 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
Трамп готує судовий позов проти "JPMorgan Chase" через обмеження банківських послуг17 січня, 20:41 • 3056 перегляди
Іракська армія взяла під повний контроль авіабазу Айн–ель–Асад після виведення військ США17 січня, 21:28 • 4110 перегляди
Ізраїль висловив протест через склад "Виконавчої ради Гази", оголошений адміністрацією Трампа17 січня, 21:44 • 4950 перегляди
Французьке командування визнало війну в Україні "реальною лабораторією сучасної війни" та впроваджує побачені технології00:40 • 14856 перегляди
Диверсія у брянську: партизанський рух АТЕШ вивів із ладу ключову електропідстанціюPhoto04:30 • 3170 перегляди
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 24892 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 32943 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 64494 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 94355 перегляди
Дональд Трамп
Ігор Терехов
Емманюель Макрон
Беньямін Нетаньягу
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Франція
Ґренландія
Данія
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"03:14 • 1668 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 21244 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45 • 19039 перегляди
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto17 січня, 00:47 • 17171 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto16 січня, 19:05 • 16665 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Опалення
M1 Abrams

Оперативна ситуація на фронті: 133 бойових зіткнення та масовані атаки дронами - Генштаб

Київ • УНН

 • 66 перегляди

18 січня ЗСУ стримували інтенсивний натиск ворога, який здійснив 90 авіаударів та застосував 8071 дрон-камікадзе. Найвища активність ворога спостерігається на Покровському та Гуляйпільському напрямках.

Оперативна ситуація на фронті: 133 бойових зіткнення та масовані атаки дронами - Генштаб

Розпочалася 1425–та доба широкомасштабного вторгнення РФ в Україну. За даними Генштабу ЗСУ на 08:00 18 січня українські захисники продовжують стримувати інтенсивний натиск ворога, який активно застосовує авіацію та безпілотники. Про це пише УНН.

Деталі

Протягом минулої доби противник здійснив 90 авіаударів, скинувши 239 керованих авіабомб (КАБ). Окупанти задіяли рекордну кількість техніки для ураження:  

  • 8071 дрон–камікадзе;
    • 3845 обстрілів позицій військ та населених пунктів;
      • 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

        Авіаударів зазнали населені пункти в Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Зокрема, під вогнем опинилися Рогізне, Діброва, Гуляйполе та Одарівка.

        Ситуація на ключових напрямках

        Найвища активність ворога спостерігається на Покровському та Гуляйпільському напрямках:

        Покровський - ЗСУ зупинили 45 штурмових дій у районах Мирнограда, Покровська, Удачного та інших населених пунктів.

        Гуляйпільський - відбито 22 атаки росіян у районах Солодкого, Гуляйполя та Дорожнянки.

        Костянтинівський: ворог здійснив 15 атак поблизу Олександро-Шультиного, Щербинівки та Іванопілля.

        Куп’янський та Лиманський: відбито загалом 13 штурмів у бік Петропавлівки, Зарічного та Лимана.

        Придніпровський: окупанти здійснили одну безрезультатну спробу просування в районі Антонівського мосту.

        Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях

        Степан Гафтко

        Війна в Україні
        Техніка
        Війна в Україні
        Сутички
        Сумська область
        Дніпропетровська область
        Запорізька область
        Генеральний штаб Збройних сил України
        Україна