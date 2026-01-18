Оперативна ситуація на фронті: 133 бойових зіткнення та масовані атаки дронами - Генштаб
Київ • УНН
18 січня ЗСУ стримували інтенсивний натиск ворога, який здійснив 90 авіаударів та застосував 8071 дрон-камікадзе. Найвища активність ворога спостерігається на Покровському та Гуляйпільському напрямках.
Розпочалася 1425–та доба широкомасштабного вторгнення РФ в Україну. За даними Генштабу ЗСУ на 08:00 18 січня українські захисники продовжують стримувати інтенсивний натиск ворога, який активно застосовує авіацію та безпілотники. Про це пише УНН.
Деталі
Протягом минулої доби противник здійснив 90 авіаударів, скинувши 239 керованих авіабомб (КАБ). Окупанти задіяли рекордну кількість техніки для ураження:
- 8071 дрон–камікадзе;
- 3845 обстрілів позицій військ та населених пунктів;
- 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).
Авіаударів зазнали населені пункти в Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Зокрема, під вогнем опинилися Рогізне, Діброва, Гуляйполе та Одарівка.
Ситуація на ключових напрямках
Найвища активність ворога спостерігається на Покровському та Гуляйпільському напрямках:
Покровський - ЗСУ зупинили 45 штурмових дій у районах Мирнограда, Покровська, Удачного та інших населених пунктів.
Гуляйпільський - відбито 22 атаки росіян у районах Солодкого, Гуляйполя та Дорожнянки.
Костянтинівський: ворог здійснив 15 атак поблизу Олександро-Шультиного, Щербинівки та Іванопілля.
Куп’янський та Лиманський: відбито загалом 13 штурмів у бік Петропавлівки, Зарічного та Лимана.
Придніпровський: окупанти здійснили одну безрезультатну спробу просування в районі Антонівського мосту.
