17 января, 12:49 • 18586 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 35757 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 27067 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 38559 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 47102 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 39263 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 58023 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 29616 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 45370 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 36797 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
Оперативная ситуация на фронте: 133 боевых столкновения и массированные атаки дронами - Генштаб

Киев • УНН

 • 434 просмотра

18 января ВСУ сдерживали интенсивный натиск врага, который совершил 90 авиаударов и применил 8071 дрон-камикадзе. Наивысшая активность врага наблюдается на Покровском и Гуляйпольском направлениях.

Оперативная ситуация на фронте: 133 боевых столкновения и массированные атаки дронами - Генштаб

Начались 1425-е сутки широкомасштабного вторжения РФ в Украину. По данным Генштаба ВСУ на 08:00 18 января украинские защитники продолжают сдерживать интенсивный натиск врага, который активно применяет авиацию и беспилотники. Об этом пишет УНН.

Детали

За прошедшие сутки противник совершил 90 авиаударов, сбросив 239 управляемых авиабомб (КАБ). Оккупанты задействовали рекордное количество техники для поражения:  

  • 8071 дрон-камикадзе;
    • 3845 обстрелов позиций войск и населенных пунктов;
      • 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

        Авиаударам подверглись населенные пункты в Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях. В частности, под огнем оказались Рогизное, Диброва, Гуляйполе и Одаровка.

        Ситуация на ключевых направлениях

        Наивысшая активность врага наблюдается на Покровском и Гуляйпольском направлениях:

        Покровское - ВСУ остановили 45 штурмовых действий в районах Мирнограда, Покровска, Удачного и других населенных пунктов.

        Гуляйпольское - отбито 22 атаки россиян в районах Сладкого, Гуляйполя и Дорожнянки.

        Константиновское: враг совершил 15 атак вблизи Александро-Шультино, Щербиновки и Иванополья.

        Купянское и Лиманское: отбито в общей сложности 13 штурмов в сторону Петропавловки, Заречного и Лимана.

        Приднепровское: оккупанты совершили одну безрезультатную попытку продвижения в районе Антоновского моста.

        Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях17.01.26, 14:49 • 18577 просмотров

        Степан Гафтко

        Война в Украине
        Техника
        Война в Украине
        Столкновения
        Сумская область
        Днепропетровская область
        Запорожская область
        Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
        Украина