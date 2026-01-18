Оперативная ситуация на фронте: 133 боевых столкновения и массированные атаки дронами - Генштаб
Киев • УНН
18 января ВСУ сдерживали интенсивный натиск врага, который совершил 90 авиаударов и применил 8071 дрон-камикадзе. Наивысшая активность врага наблюдается на Покровском и Гуляйпольском направлениях.
Начались 1425-е сутки широкомасштабного вторжения РФ в Украину. По данным Генштаба ВСУ на 08:00 18 января украинские защитники продолжают сдерживать интенсивный натиск врага, который активно применяет авиацию и беспилотники. Об этом пишет УНН.
Детали
За прошедшие сутки противник совершил 90 авиаударов, сбросив 239 управляемых авиабомб (КАБ). Оккупанты задействовали рекордное количество техники для поражения:
- 8071 дрон-камикадзе;
- 3845 обстрелов позиций войск и населенных пунктов;
- 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО).
Авиаударам подверглись населенные пункты в Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях. В частности, под огнем оказались Рогизное, Диброва, Гуляйполе и Одаровка.
Ситуация на ключевых направлениях
Наивысшая активность врага наблюдается на Покровском и Гуляйпольском направлениях:
Покровское - ВСУ остановили 45 штурмовых действий в районах Мирнограда, Покровска, Удачного и других населенных пунктов.
Гуляйпольское - отбито 22 атаки россиян в районах Сладкого, Гуляйполя и Дорожнянки.
Константиновское: враг совершил 15 атак вблизи Александро-Шультино, Щербиновки и Иванополья.
Купянское и Лиманское: отбито в общей сложности 13 штурмов в сторону Петропавловки, Заречного и Лимана.
Приднепровское: оккупанты совершили одну безрезультатную попытку продвижения в районе Антоновского моста.
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях17.01.26, 14:49 • 18577 просмотров