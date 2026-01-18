Генштаб оприлюднив оновлені дані про втрати російських військ станом на 18 січня 2026 року

$43.180.08
17 січня, 12:49 • 15426 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 28385 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 24358 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 35869 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 45115 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 38168 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 55801 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 29228 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 44813 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 36540 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Ворог вдруге за день атакував критичну інфраструктуру Харкова 17 січня, 18:52 • 4446 перегляди
У столиці розпочали роботу додаткові бригади енергетиків для відновлення світла - Шмигаль 17 січня, 19:12 • 3274 перегляди
росія переживає найглибшу кадрову кризу в медицині за понад 60 років - ЦПД17 січня, 19:32 • 3022 перегляди
Ізраїль висловив протест через склад "Виконавчої ради Гази", оголошений адміністрацією Трампа17 січня, 21:44 • 2856 перегляди
Французьке командування визнало війну в Україні "реальною лабораторією сучасної війни" та впроваджує побачені технології00:40 • 3246 перегляди
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 23655 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 55801 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 31840 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 63464 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 93421 перегляди
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"03:14 • 540 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 20662 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45 • 18524 перегляди
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto17 січня, 00:47 • 16721 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto16 січня, 19:05 • 16224 перегляди
Генштаб оприлюднив оновлені дані про втрати російських військ станом на 18 січня 2026 року

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Генеральний штаб ЗСУ оновив дані про втрати російських військ станом на 18 січня 2026 року. За добу ліквідовано 830 окупантів, загальні втрати особового складу сягнули 1 226 420 осіб.

Генштаб оприлюднив оновлені дані про втрати російських військ станом на 18 січня 2026 року

Генеральний штаб Збройних Сил України надав оперативну інформацію щодо загальних бойових втрат противника з початку повномасштабного вторгнення. Згідно з даними відомства, за минулу добу українські захисники ліквідували ще 830 окупантів. Про це пише УНН.

Деталі

Загальні втрати ворога у період з 24 лютого 2022 року по 18 січня 2026 року орієнтовно склали:

  • особовий склад – близько 1 226 420 (+830) осіб;
    • артилерійські системи – 36 294 (+33) од.;
      • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 109 450 (+845) од.;
        • автомобільна техніка та автоцистерни – 74 706 (+105) од.;
          • танки – 11 571 (+5) од.;
            • бойові броньовані машини – 23 919 (+5) од.;
              • РСЗВ – 1 616 (+1) од.

                Ситуація на інших напрямках

                Показники втрат засобів ППО (1 278 од.), літаків (434 од.), гелікоптерів (347 од.), кораблів (28 од.) та спеціальної техніки (4 044 од.) за останню добу залишилися без змін. Командування наголошує, що дані постійно уточнюються через інтенсивність бойових дій.

                Диверсія у брянську: партизанський рух АТЕШ вивів із ладу ключову електропідстанцію18.01.26, 06:30 • 144 перегляди

                Степан Гафтко

