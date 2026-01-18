Генштаб оприлюднив оновлені дані про втрати російських військ станом на 18 січня 2026 року

Генеральний штаб Збройних Сил України надав оперативну інформацію щодо загальних бойових втрат противника з початку повномасштабного вторгнення. Згідно з даними відомства, за минулу добу українські захисники ліквідували ще 830 окупантів. Про це пише УНН.

Деталі

Загальні втрати ворога у період з 24 лютого 2022 року по 18 січня 2026 року орієнтовно склали:

особовий склад – близько 1 226 420 (+830) осіб;

артилерійські системи – 36 294 (+33) од.;

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 109 450 (+845) од.;

автомобільна техніка та автоцистерни – 74 706 (+105) од.;

танки – 11 571 (+5) од.;

бойові броньовані машини – 23 919 (+5) од.;

РСЗВ – 1 616 (+1) од.

Ситуація на інших напрямках

Показники втрат засобів ППО (1 278 од.), літаків (434 од.), гелікоптерів (347 од.), кораблів (28 од.) та спеціальної техніки (4 044 од.) за останню добу залишилися без змін. Командування наголошує, що дані постійно уточнюються через інтенсивність бойових дій.

Диверсія у брянську: партизанський рух АТЕШ вивів із ладу ключову електропідстанцію