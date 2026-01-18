$43.180.08
17 января, 12:49 • 15759 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 29242 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 24761 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 36280 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 45429 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 38299 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 56052 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 29267 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 44871 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 36574 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 56052 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для Тимошенко
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН
Генштаб обнародовал обновленные данные о потерях российских войск по состоянию на 18 января 2026 года

Киев • УНН

 • 226 просмотра

Генеральный штаб ВСУ обновил данные о потерях российских войск по состоянию на 18 января 2026 года. За сутки ликвидировано 830 оккупантов, общие потери личного состава достигли 1 226 420 человек.

Генштаб обнародовал обновленные данные о потерях российских войск по состоянию на 18 января 2026 года

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины предоставил оперативную информацию об общих боевых потерях противника с начала полномасштабного вторжения. Согласно данным ведомства, за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 830 оккупантов. Об этом пишет УНН.

Подробности

Общие потери врага в период с 24 февраля 2022 года по 18 января 2026 года ориентировочно составили:

  • личный состав – около 1 226 420 (+830) человек;
    • артиллерийские системы – 36 294 (+33) ед.;
      • БПЛА оперативно-тактического уровня – 109 450 (+845) ед.;
        • автомобильная техника и автоцистерны – 74 706 (+105) ед.;
          • танки – 11 571 (+5) ед.;
            • боевые бронированные машины – 23 919 (+5) ед.;
              • РСЗО – 1 616 (+1) ед.

                Ситуация на других направлениях

                Показатели потерь средств ПВО (1 278 ед.), самолетов (434 ед.), вертолетов (347 ед.), кораблей (28 ед.) и специальной техники (4 044 ед.) за последние сутки остались без изменений. Командование отмечает, что данные постоянно уточняются из-за интенсивности боевых действий.

                Степан Гафтко

                Война в Украине
                Техника
                Война в Украине
                Украина