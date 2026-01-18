Генштаб обнародовал обновленные данные о потерях российских войск по состоянию на 18 января 2026 года
Киев • УНН
Генеральный штаб ВСУ обновил данные о потерях российских войск по состоянию на 18 января 2026 года. За сутки ликвидировано 830 оккупантов, общие потери личного состава достигли 1 226 420 человек.
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины предоставил оперативную информацию об общих боевых потерях противника с начала полномасштабного вторжения. Согласно данным ведомства, за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 830 оккупантов. Об этом пишет УНН.
Подробности
Общие потери врага в период с 24 февраля 2022 года по 18 января 2026 года ориентировочно составили:
- личный состав – около 1 226 420 (+830) человек;
- артиллерийские системы – 36 294 (+33) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 109 450 (+845) ед.;
- автомобильная техника и автоцистерны – 74 706 (+105) ед.;
- танки – 11 571 (+5) ед.;
- боевые бронированные машины – 23 919 (+5) ед.;
- РСЗО – 1 616 (+1) ед.
Ситуация на других направлениях
Показатели потерь средств ПВО (1 278 ед.), самолетов (434 ед.), вертолетов (347 ед.), кораблей (28 ед.) и специальной техники (4 044 ед.) за последние сутки остались без изменений. Командование отмечает, что данные постоянно уточняются из-за интенсивности боевых действий.
Диверсия в Брянске: партизанское движение АТЕШ вывело из строя ключевую электроподстанцию18.01.26, 06:30 • 556 просмотров