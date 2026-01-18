Генштаб обнародовал обновленные данные о потерях российских войск по состоянию на 18 января 2026 года

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины предоставил оперативную информацию об общих боевых потерях противника с начала полномасштабного вторжения. Согласно данным ведомства, за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 830 оккупантов. Об этом пишет УНН.

Подробности

Общие потери врага в период с 24 февраля 2022 года по 18 января 2026 года ориентировочно составили:

личный состав – около 1 226 420 (+830) человек;

артиллерийские системы – 36 294 (+33) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 109 450 (+845) ед.;

автомобильная техника и автоцистерны – 74 706 (+105) ед.;

танки – 11 571 (+5) ед.;

боевые бронированные машины – 23 919 (+5) ед.;

РСЗО – 1 616 (+1) ед.

Ситуация на других направлениях

Показатели потерь средств ПВО (1 278 ед.), самолетов (434 ед.), вертолетов (347 ед.), кораблей (28 ед.) и специальной техники (4 044 ед.) за последние сутки остались без изменений. Командование отмечает, что данные постоянно уточняются из-за интенсивности боевых действий.

