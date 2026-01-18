Ночная атака дронов: ПВО нейтрализовала 167 вражеских беспилотников

$43.180.08
50.320.20
ukenru
17 января, 12:49 • 18572 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 35728 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 27056 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 38548 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 47091 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 39258 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 58010 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 29613 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 45366 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 36795 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп готовит судебный иск против "JPMorgan Chase" из-за ограничения банковских услуг17 января, 20:41 • 3394 просмотра
Иракская армия взяла под полный контроль авиабазу Айн-эль-Асад после вывода войск США17 января, 21:28 • 4534 просмотра
Израиль выразил протест из-за состава "Исполнительного совета Газы", объявленного администрацией Трампа17 января, 21:44 • 5388 просмотра
Французское командование признало войну в Украине "реальной лабораторией современной войны" и внедряет увиденные технологии00:40 • 17662 просмотра
Диверсия в Брянске: партизанское движение АТЕШ вывело из строя ключевую электроподстанциюPhoto04:30 • 3938 просмотра
публикации
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 25197 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 58012 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 33165 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 64731 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 94564 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Игорь Терехов
Эмманюэль Макрон
Биньямин Нетаньяху
Олег Синегубов
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Франция
Гренландия
Дания
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"03:14 • 1808 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 21364 просмотра
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45 • 19141 просмотра
Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замкеPhoto17 января, 00:47 • 17258 просмотра
Китайский Новый год: традиции и особенности празднованияPhoto16 января, 19:05 • 16747 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Отопление
M1 Abrams

Ночная атака дронов: ПВО нейтрализовала 167 вражеских беспилотников

Киев • УНН

 • 278 просмотра

В ночь на 18 января российские войска атаковали Украину 201 беспилотником, из которых 167 были сбиты или подавлены силами ПВО. Зафиксировано попадание 30 БПЛА на 15 локациях.

Ночная атака дронов: ПВО нейтрализовала 167 вражеских беспилотников

В ночь на 18 января российские войска совершили очередное воздушное нападение на территорию Украины, применив большое количество ударных беспилотников. По данным Воздушных сил ВСУ, враг выпустил 201 БпЛА типов "Shahed", "Герань" и других модификаций, из которых около 120 единиц составили именно "шахеды". Об этом пишет УНН.

Детали

По состоянию на 08:00 подразделения авиации, зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп и средств РЭБ нейтрализовали большинство целей. Всего было сбито или подавлено 167 вражеских дронов.

Оперативная ситуация на фронте: 133 боевых столкновения и массированные атаки дронами - Генштаб18.01.26, 08:10 • 434 просмотра

Запуски осуществлялись с разных направлений: курск, орел, миллерово, приморско-ахтарск (рф), Чауда (ТОТ Крым), Донецк.

Последствия и текущая ситуация

Несмотря на эффективную работу защитников неба, зафиксировано попадание 30 ударных БпЛА на 15 локациях в разных регионах. Также обломки сбитых аппаратов упали в двух точках.

Атака продолжается, в воздушном пространстве остается несколько вражеских БпЛА. Призываем всех находиться в укрытиях и соблюдать правила безопасности

– говорится в обращении Воздушных сил.

Спасательные службы и правоохранители работают на местах падения обломков для ликвидации последствий и фиксации повреждений гражданской инфраструктуры. 

Генштаб обнародовал обновленные данные о потерях российских войск по состоянию на 18 января 2026 года18.01.26, 06:43 • 1584 просмотра

Степан Гафтко

Война в Украине
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Курск
Военно-воздушные силы Украины
Крым
Украина
Донецк