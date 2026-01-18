Ночная атака дронов: ПВО нейтрализовала 167 вражеских беспилотников
В ночь на 18 января российские войска атаковали Украину 201 беспилотником, из которых 167 были сбиты или подавлены силами ПВО. Зафиксировано попадание 30 БПЛА на 15 локациях.
В ночь на 18 января российские войска совершили очередное воздушное нападение на территорию Украины, применив большое количество ударных беспилотников. По данным Воздушных сил ВСУ, враг выпустил 201 БпЛА типов "Shahed", "Герань" и других модификаций, из которых около 120 единиц составили именно "шахеды". Об этом пишет УНН.
Детали
По состоянию на 08:00 подразделения авиации, зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп и средств РЭБ нейтрализовали большинство целей. Всего было сбито или подавлено 167 вражеских дронов.
Запуски осуществлялись с разных направлений: курск, орел, миллерово, приморско-ахтарск (рф), Чауда (ТОТ Крым), Донецк.
Последствия и текущая ситуация
Несмотря на эффективную работу защитников неба, зафиксировано попадание 30 ударных БпЛА на 15 локациях в разных регионах. Также обломки сбитых аппаратов упали в двух точках.
Атака продолжается, в воздушном пространстве остается несколько вражеских БпЛА. Призываем всех находиться в укрытиях и соблюдать правила безопасности
Спасательные службы и правоохранители работают на местах падения обломков для ликвидации последствий и фиксации повреждений гражданской инфраструктуры.
