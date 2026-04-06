Посол ЕС нашла обломок российского "шахеда" во время прогулки по киевскому лесу

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова во время прогулки в лесу Киева обнаружила обломок российского беспилотника. По ее словам, находка стала еще одним напоминанием о войне в Украине. Об этом дипломат рассказала на странице в Facebook, передает УНН.

Детали

Катарина Матернова рассказала, что отправилась на утреннюю прогулку по лесу. Обычно, по ее словам, во время таких прогулок она находит грибы или весенние цветы.

"На этот раз нашла большой кусок дрона Shahed! Вот так война меняет страну. Вот такая реальность Украины сегодня. Мой сотрудник охраны внимательно проверил фрагмент перед тем, как я взяла его для фото. Он больше не мог взорваться или кому-то навредить. И все же, это было глубоко тревожное ощущение. Эти беспилотники предназначены для убийства. Построенные из простых, но долговечных материалов (таких как кевлар) и широко доступных компонентов, они дешевы, массово производятся и используются в большом количестве", – подчеркнула посол.

"По всей стране беспилотники и ракеты попали в дома, энергетическую инфраструктуру и критические объекты. Несмотря на просьбы Киева о прекращении огня на Пасху. Война повсюду. В небе. В городах. А теперь, еще и в лесах. Это не может стать нормальным. Прогулка по весеннему лесу и нахождение фрагментов оружия, предназначенных для уничтожения человеческих жизней. Украина заслуживает мира. Украинцы заслуживают того, чтобы без страха ходить по своим лесам. Желаю всем мирных Пасхальных праздников. В покое. Вдали от Шахедов!", – подчеркнула Катарина Матернова.

Напомним

