Посылки, цифровые платформы, военный сбор. Комитет одобрил налоговые изменения из пакета МВФ, далее - голосование ВР
Дизель в Украине резко подорожал за выходные: где 6 апреля дешевле всего заправиться
Artemis II впервые за 50 лет вошла в сферу действия тяготения Луны
В Одессе после ночной атаки РФ погибли три человека, среди них ребенок - ОВА
Удар по НПЗ "Лукойл" и порту на Балтийском море - Генштаб ВСУ озвучил детали
Зеленский предупредил о сокращении помощи США из-за войны на Ближнем Востоке - СМИ
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника
Дожди с мокрым снегом и ночные заморозки на почве – в Украину идет похолодание
Виткофф и Кушнер могут впервые приехать в Киев после Пасхи - Буданов
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть
Посол ЕС нашла обломок российского "шахеда" во время прогулки по киевскому лесу

Киев • УНН

Катарина Матернова обнаружила фрагмент Shahed среди деревьев и напомнила о постоянной угрозе. Дипломат подчеркнула важность мира для украинцев.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова во время прогулки в лесу Киева обнаружила обломок российского беспилотника. По ее словам, находка стала еще одним напоминанием о войне в Украине. Об этом дипломат рассказала на странице в Facebook, передает УНН.

Детали

Катарина Матернова рассказала, что отправилась на утреннюю прогулку по лесу. Обычно, по ее словам, во время таких прогулок она находит грибы или весенние цветы.

"На этот раз нашла большой кусок дрона Shahed! Вот так война меняет страну. Вот такая реальность Украины сегодня. Мой сотрудник охраны внимательно проверил фрагмент перед тем, как я взяла его для фото. Он больше не мог взорваться или кому-то навредить. И все же, это было глубоко тревожное ощущение. Эти беспилотники предназначены для убийства. Построенные из простых, но долговечных материалов (таких как кевлар) и широко доступных компонентов, они дешевы, массово производятся и используются в большом количестве", – подчеркнула посол.

"По всей стране беспилотники и ракеты попали в дома, энергетическую инфраструктуру и критические объекты. Несмотря на просьбы Киева о прекращении огня на Пасху. Война повсюду. В небе. В городах. А теперь, еще и в лесах. Это не может стать нормальным. Прогулка по весеннему лесу и нахождение фрагментов оружия, предназначенных для уничтожения человеческих жизней. Украина заслуживает мира. Украинцы заслуживают того, чтобы без страха ходить по своим лесам. Желаю всем мирных Пасхальных праздников. В покое. Вдали от Шахедов!", – подчеркнула Катарина Матернова.

Из-за вражеских обстрелов без света остались потребители в пяти регионах. Самая сложная ситуация на Черниговщине, в Одессе продолжаются восстановительные работы.

