Посолка ЄС знайшла уламок російського "шахеда" під час прогулянки київським лісом

Посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова під час прогулянки в лісі Києва виявила уламок російського безпілотника. За її словами, знахідка стала ще одним нагадуванням про війну в Україні. Про це дипломатка розповіла на сторінці у Facebook, передає УНН.

Катаріна Матернова розповіла, що вирушила на ранкову прогулянку лісом. Зазвичай, за її словами, під час таких прогулянок вона знаходить гриби або весняні квіти.

"Цього разу знайшла великий шматок дрона Shahed! Ось так війна змінює країну. Ось така реальність України сьогодні. Мій співробітник охорони уважно перевірив фрагмент перед тим, як я взяла його для фото. Він більше не міг вибухнути чи комусь зашкодити. Та все ж, це було глибоко тривожне відчуття. Ці безпілотники призначені для вбивства. Побудовані з простих, але довговічних матеріалів (таких як кевлар) та широко доступних компонентів, вони дешеві, масово виробляються та використовуються у великій кількості", – наголосила посолка.

"По всій країні безпілотники та ракети поцілили в будинки, енергетичну інфраструктуру та критичні об'єкти. Попри прохання Києва про припинення вогню на Великдень. Війна всюди. На небі. У містах. А тепер, ще й в лісах. Це не може стати нормальним. Прогулянка весняним лісом і знаходження фрагментів зброї, призначених для знищення людських життів. Україна заслуговує на мир. Українці заслуговують на те, щоб без страху ходити по своїх лісах. Бажаю всім мирних Великодніх свят. У спокої. Далеко від Шахедів!", – наголосила Катаріна Матернова.

