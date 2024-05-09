Посол Грузии во Франции подал в отставку из-за закона об "иностранных агентах"

Посол Грузии во Франции Гоча Джавахишвили подал в отставку из-за закона об иноагентах, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.

"Я не вижу своей роли и ресурсов в этом направлении: двигаться в сторону Европы и одновременно защищать себя от Европы.

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Обстановка и настроение, сложившееся в отношениях с нашими друзьями и зарубежными партнерами из-за реинкарнации законопроекта ("О прозрачности иностранного влияния"), делают мою миссию как Чрезвычайного и Полномочного Посла Грузии во Французской Республике и Монако крайне сложной. Соответственно, я уже обратился к своему непосредственному руководству с просьбой досрочно прекратить мои полномочия в должности", - говорится в заявлении Гочи Джавахишвили.

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Дипломат с 30-летним стажем подчеркивает, что его решение - не политический демарш в чью-то пользу или во вред: "Я хочу после долгих колебаний избавиться от бремени, с которым, как мне кажется, я больше не смогу справиться".

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Контекст

1 мая Парламент Грузии проголосовал за закон "О прозрачности иностранного влияния" во втором чтении.

Вечером этого дня тысячи людей собрались возле парламента Грузии, требуя отозвать закон, который в народе прозвали "российским". Спецназ, как пишут местные СМИ, задействовал водометы и слезоточивый газ в отношении демонстрантов у служебных входов в здание. Сообщалось также о фактах использования резиновых пуль.

Всего в Грузии во время разгона митинга возле парламента в Тбилиси 1-2 мая было госпитализировано 15 человек, среди пострадавших - сотрудники правоохранительных органов.

Напомним

Более 30 депутатов Европарламента призвали вице-президента Еврокомиссии и главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля приостановить для Грузии статус кандидата на вступление в ЕС.