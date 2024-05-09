ЕС может приостановить безвиз с Грузией из-за закона об "иностранных агентах" - СМИ

Европейский Союз может отменить безвизовый режим с Грузией, если страна таки примет закон об "иноагентах". Об этом со ссылкой на собственные источники пишет редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк, передает УНН.

Детали

Журналист рассказал, что послы ЕС в среду снова обсуждали ситуацию в Грузии, в частности - потенциальные меры в случае принятия закона об "иностранных агентах".

По его словам, обсуждают все возможные варианты наказания.

В ЕС обсуждают возможное влияние закона об "иноагентах" на евроинтеграцию Грузии - СМИ

Нельзя исключать приостановку визовой либерализации. Все вещи на столе обсуждений - написал Джозвяк.

Напомним

Более 30 депутатов Европарламента призвали вице-президента Еврокомиссии и главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля приостановить для Грузии статус кандидата на вступление в ЕС.