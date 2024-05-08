В ЕС обсуждают возможное влияние закона об "иноагентах" на евроинтеграцию Грузии - СМИ

Послы стран ЕС ведут дебаты по ситуации в Грузии - дипломаты обеспокоены тем, как закон об "иноагентах" может повлиять на евроинтеграцию Тбилиси. Об этом на своей странице в X рассказал редактор по вопросам Европы "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, передает УНН.

Детали

По его словам, во вторник, 7 мая, в Брюсселе состоялись дебаты по ситуации в Грузии на уровне послов.

26 стран-членов выразили обеспокоенность, Венгрия промолчала. Вскоре может появиться заявление ЕС и, возможно, обновление от Еврокомиссии относительно того, насколько закон об "иноагентах" совместим с критериями вступления в ЕС - рассказал Йозвяк.

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Контекст

1 мая Парламент Грузии проголосовал за закон "О прозрачности иностранного влияния" во втором чтении.

Вечером этого дня тысячи людей собрались возле парламента Грузии, требуя отозвать закон, который в народе прозвали "российским". Спецназ, как пишут местные СМИ, задействовал водометы и слезоточивый газ в отношении демонстрантов у служебных входов в здание. Сообщалось также о фактах использования резиновых пуль.

Всего в Грузии во время разгона митинга возле парламента в Тбилиси 1-2 мая было госпитализировано 15 человек, среди пострадавших - сотрудники правоохранительных органов.

Напомним

Более 30 депутатов Европарламента призвали вице-президента Еврокомиссии и главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля приостановить для Грузии статус кандидата на вступление в ЕС.