Страной кандидатом в ЕС не могут управлять прокси кремля: евродепутат о ситуации в Грузии

Кандидатом в ЕС не могут управлять прокси Кремля. Об этом заявила депутат Европарламента Виола фон Крамон в соцсети X, реагируя на обращение депутатов Европарламента к Жозепу Боррелю, передает УНН.

Европейский парламент четко дал понять в своей резолюции, и в этом письме также говорит: российский закон "Грузинской мечты", насилие против протестующих и политических оппонентов является саботажем европейского будущего Грузии. Кандидатом в ЕС не могут управлять прокси Кремля. Или одно или другое - написала Крамон.

Ранее более 30 депутатов Европарламента обратились к вице-президенту Еврокомиссии, верховному представителю Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозепу Боррелю в связи с событиями, происходящими в Грузии.

Как указано в открытом письме, попытки ввести закон об иностранных агентах российского образца и применение силы против мирных демонстрантов перешли черту. Европейские парламентарии призывают Борреля сделать конкретные шаги и требуют приостановить для Грузии статус кандидата и пересмотреть ее финансирование.