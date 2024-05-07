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Країною кандидатом у ЄС не можуть керувати проксі кремля: євродепутат про ситуацію в Грузії

Країною кандидатом у ЄС не можуть керувати проксі кремля: євродепутат про ситуацію в Грузії

Київ • УНН

 • 26404 перегляди

На думку депутатів Європарламенту, статус Грузії як кандидата на вступ до ЄС знаходиться під загрозою через зв'язки правлячої партії з кремлем і придушення протестів.

Кандидатом у ЄС не можуть керувати проксі Кремля. Про це заявила депутат Європарламенту Віола фон Крамон у соцмережі X, реагуючи на звернення депутатів Європарламенту до Жозепа Борреля, передає УНН.

Європейський парламент чітко дав зрозуміти у своїй резолюції, і в цьому листі також каже: російський закон "Грузинської мрії", насильство проти протестувальників та політичних опонентів є саботажем європейського майбутнього Грузії. Кандидатом у ЄС не можуть керувати проксі Кремля. Або одне чи інше 

- написала Крамон.

Раніше понад 30 депутатів Європарламенту звернулися до віце-президента Єврокомісії, верховного представника Євросоюзу із зовнішньої політики та безпеки Жозепа Борреля у зв'язку з подіями, що відбуваються в Грузії.

Як зазначено у відкритому листі, спроби ввести закон про іноземних агентів російського зразка та застосування сили проти мирних демонстрантів перейшли межу. Європейські парламентарі закликають Борреля зробити конкретні кроки та вимагають призупинити для Грузії статус кандидата та переглянути її фінансування.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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