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У ЄС обговорюють можливий вплив закону про "іноагентів" на євроінтеграцію Грузії - ЗМІ

У ЄС обговорюють можливий вплив закону про "іноагентів" на євроінтеграцію Грузії - ЗМІ

Київ • УНН

 • 19710 перегляди

Посли ЄС висловили занепокоєння щодо закону Грузії про "іноземних агентів" та його потенційного впливу на процес європейської інтеграції країни.

Посли країн ЄС ведуть дебати щодо ситуації в Грузії - дипломати стурбовані тим, як закон про "іноагентів" може вплинути на євроінтеграцію Тбілісі. Про це на своїй сторінці в X розповів редактор з питань Європи "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, передає УНН.

Деталі 

З його словами, у вівторок, 7 травня, у Брюсселі відбулися дебати щодо ситуації у Грузії на рівні послів. 

26 країн-членів висловили стурбованість, Угорщина змовчала. Невдовзі може з’явитися заява ЄС та, можливо, оновлення від Єврокомісії щодо того, наскільки закон про "іноагентів" сумісний з критеріями вступу до ЄС

- розповів Йозвяк. 

Країною кандидатом у ЄС не можуть керувати проксі кремля: євродепутат про ситуацію в Грузії07.05.24, 21:46 • 26404 перегляди

Контекст 

1 травня Парламент Грузії проголосував за закон "Про прозорість іноземного впливу" у другому читанні.

Ввечері цього дня тисячі людей зібралися біля парламенту Грузії, вимагаючи відкликати закон, який у народі прозвали "російським". Спецназ, як пишуть місцеві ЗМІ, задіяв водомети і сльозогінний газ щодо демонстрантів біля службових входів у будівлю. Повідомлялося також про факти використання гумових куль. 

Загалом у Грузії під час розгону мітингу біля парламенту в Тбілісі 1-2 травня було госпіталізовано 15 людей, серед постраждалих - співробітники правоохоронних органів.

Нагадаємо

Понад 30 депутатів Європарламенту закликали віцепрезидента Єврокомісії та главу дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля призупинити для Грузії статус кандидата на вступ в ЄС.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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