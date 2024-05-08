У ЄС обговорюють можливий вплив закону про "іноагентів" на євроінтеграцію Грузії - ЗМІ
Київ • УНН
Посли ЄС висловили занепокоєння щодо закону Грузії про "іноземних агентів" та його потенційного впливу на процес європейської інтеграції країни.
Посли країн ЄС ведуть дебати щодо ситуації в Грузії - дипломати стурбовані тим, як закон про "іноагентів" може вплинути на євроінтеграцію Тбілісі. Про це на своїй сторінці в X розповів редактор з питань Європи "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, передає УНН.
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З його словами, у вівторок, 7 травня, у Брюсселі відбулися дебати щодо ситуації у Грузії на рівні послів.
26 країн-членів висловили стурбованість, Угорщина змовчала. Невдовзі може з’явитися заява ЄС та, можливо, оновлення від Єврокомісії щодо того, наскільки закон про "іноагентів" сумісний з критеріями вступу до ЄС
Країною кандидатом у ЄС не можуть керувати проксі кремля: євродепутат про ситуацію в Грузії07.05.24, 21:46 • 26404 перегляди
Контекст
1 травня Парламент Грузії проголосував за закон "Про прозорість іноземного впливу" у другому читанні.
Ввечері цього дня тисячі людей зібралися біля парламенту Грузії, вимагаючи відкликати закон, який у народі прозвали "російським". Спецназ, як пишуть місцеві ЗМІ, задіяв водомети і сльозогінний газ щодо демонстрантів біля службових входів у будівлю. Повідомлялося також про факти використання гумових куль.
Загалом у Грузії під час розгону мітингу біля парламенту в Тбілісі 1-2 травня було госпіталізовано 15 людей, серед постраждалих - співробітники правоохоронних органів.
Нагадаємо
Понад 30 депутатів Європарламенту закликали віцепрезидента Єврокомісії та главу дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля призупинити для Грузії статус кандидата на вступ в ЄС.