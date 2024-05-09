ЄС може призупинити безвіз з Грузією через закон про "іноземних агентів" - ЗМІ
Київ • УНН
В ЄС досі обговорюють можливі заходи про Тбілісі за ухвалення закону про "іноагентів". Наразі Європейський Союз розглядає можливість скасувати безвізовий режим з Грузією, якщо країна ухвалить цей суперечливий закон.
Європейський Союз може скасувати безвізовий режим з Грузією, якщо країна таки ухвали закон про "іноагентів". Про це з посиланням на власні джерела пише редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк, передає УНН.
Деталі
Журналіст розповів, що посли ЄС у середу знову обговорювали ситуацію в Грузії, зокрема – потенційні заходи у разі ухвалення закону про "іноземних агентів".
За його словами, обговорюють всі можливі варіанти покарання.
У ЄС обговорюють можливий вплив закону про "іноагентів" на євроінтеграцію Грузії - ЗМІ08.05.24, 14:50 • 19710 переглядiв
Не можна виключати призупинення візової лібералізації. Всі речі на столі обговорень
Нагадаємо
Понад 30 депутатів Європарламенту закликали віцепрезидента Єврокомісії та главу дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля призупинити для Грузії статус кандидата на вступ в ЄС.