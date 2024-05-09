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ЄС може призупинити безвіз з Грузією через закон про "іноземних агентів" - ЗМІ

ЄС може призупинити безвіз з Грузією через закон про "іноземних агентів" - ЗМІ

Київ • УНН

 • 20353 перегляди

В ЄС досі обговорюють можливі заходи про Тбілісі за ухвалення закону про "іноагентів". Наразі Європейський Союз розглядає можливість скасувати безвізовий режим з Грузією, якщо країна ухвалить цей суперечливий закон.

Європейський Союз може скасувати безвізовий режим з Грузією, якщо країна таки ухвали закон про "іноагентів". Про це з посиланням на власні джерела пише редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк, передає УНН.

Деталі 

Журналіст розповів, що посли ЄС у середу знову обговорювали ситуацію в Грузії, зокрема – потенційні заходи у разі ухвалення закону про "іноземних агентів".

За його словами, обговорюють всі можливі варіанти покарання.

У ЄС обговорюють можливий вплив закону про "іноагентів" на євроінтеграцію Грузії - ЗМІ08.05.24, 14:50 • 19710 переглядiв

Не можна виключати призупинення візової лібералізації. Всі речі на столі обговорень

– написав Джозвяк.

Нагадаємо

Понад 30 депутатів Європарламенту закликали віцепрезидента Єврокомісії та главу дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля призупинити для Грузії статус кандидата на вступ в ЄС.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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