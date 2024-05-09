Посол Грузії у Франції подав у відставку через закон про "іноземних агентів"
Київ • УНН
Посол Грузії у Франції Гоча Джавахішвілі подав у відставку через суперечливий закон про іноземних агентів, який загострив відносини Грузії з європейськими партнерами і надзвичайно ускладнив його місію.
Посол Грузії у Франції Гоча Джавахішвілі подав у відставку через закон про іноагентів, передає УНН із посиланням на Новини Грузія.
"Я не бачу своєї ролі та ресурсів у цьому напрямку: рухатися у бік Європи та одночасно захищати себе від Європи.
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Обстановка та настрій, що склався у відносинах з нашими друзями та закордонними партнерами через реінкарнацію законопроекту ("Про прозорість іноземного впливу"), роблять мою місію як Надзвичайного та Повноважного Посла Грузії у Французькій Республіці та Монако вкрай складною. Відповідно, я вже звернувся до свого безпосереднього керівництва з проханням достроково припинити мої повноваження на посаді", - йдеться в заяві Гочі Джавахішвілі.
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Дипломат із 30-річним стажем наголошує, що його рішення - не політичний демарш на чиюсь користь чи на шкоду: "Я хочу після довгих вагань позбутися тягаря, з яким, як мені здається, я більше не зможу впоратися".
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Контекст
1 травня Парламент Грузії проголосував за закон "Про прозорість іноземного впливу" у другому читанні.
Ввечері цього дня тисячі людей зібралися біля парламенту Грузії, вимагаючи відкликати закон, який у народі прозвали "російським". Спецназ, як пишуть місцеві ЗМІ, задіяв водомети і сльозогінний газ щодо демонстрантів біля службових входів у будівлю. Повідомлялося також про факти використання гумових куль.
Загалом у Грузії під час розгону мітингу біля парламенту в Тбілісі 1-2 травня було госпіталізовано 15 людей, серед постраждалих - співробітники правоохоронних органів.
Нагадаємо
Понад 30 депутатів Європарламенту закликали віцепрезидента Єврокомісії та главу дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля призупинити для Грузії статус кандидата на вступ в ЄС.