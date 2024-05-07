Голова комітету Бундестагу із закордонних справ відвідає Грузію на тлі протестів проти "російського закону" про іноагентів
Київ • УНН
Міхаель Рот, голова Комітету у закордонних справах Бундестагу Німеччини, відвідає Тбілісі, столицю Грузії, 13-15 травня, щоб зустрітися з урядом, парламентом, опозицією та активістами громадянського суспільства, висловивши підтримку європейським прагненням Грузії та її демократичним цінностям.
Голова комітету Бундестагу Німеччини із закордонних справ Міхаель Рот заявив, що 13-15 травня прибуде до Тбілісі. Про це він написав у соцмережі Х, передає УНН.
13-15 травня я відвідаю справжню столицю Європи, місто свободи та демократії: Тбілісі! Мене супроводжуватимуть шановні колеги з інших країн-членів ЄС. З нетерпінням чекаємо на зустріч з урядом, парламентом, опозицією та сміливими активістами громадянського суспільства Грузії
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Раніше Міхаель Рот, коментуючи останні події в Грузії, заявив, що головна ця єдність: "Ми всі віддані європейським цінностям. Грузинський народ бореться заради нас. Свобода та демократія здобудуть перемогу!"
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Як пише Грузія.Online, у квітні Міхаель Рот зустрівся з послом Грузії в Німеччині Леваном Ізорієм, щоб обговорити "російський закон". Як відомо, Німеччина критично оцінює ухвалення в Грузії "російського закону".
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