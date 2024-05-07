Глава комитета Бундестага по иностранным делам посетит Грузию на фоне протестов против "российского закона" об иноагентах

Председатель комитета Бундестага Германии по иностранным делам Михаэль Рот заявил, что 13-15 мая прибудет в Тбилиси. Об этом он написал в соцсети Х, передает УНН.

13-15 мая я посещу настоящую столицу Европы, город свободы и демократии: Тбилиси! Меня будут сопровождать уважаемые коллеги из других стран-членов ЕС. С нетерпением ждем встречи с правительством, парламентом, оппозицией и смелыми активистами гражданского общества Грузии - написал Михаэль Рот.

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Ранее Михаэль Рот, комментируя последние события в Грузии, заявил, что главное это единство: "Мы все преданы европейским ценностям. Грузинский народ борется ради нас. Свобода и демократия одержат победу!"

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Как пишет Грузия.Online, в апреле Михаэль Рот встретился с послом Грузии в Германии Леваном Изорием, чтобы обсудить "российский закон". Как известно, Германия критически оценивает принятие в Грузии "российского закона".

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По мнению Рота, этот закон несовместим с ценностями Евросоюза и угрожает вступлению Грузии в ЕС.