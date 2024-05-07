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Глава комитета Бундестага по иностранным делам посетит Грузию на фоне протестов против "российского закона" об иноагентах
Михаэль Рот, председатель Комитета по иностранным делам Бундестага Германии, посетит Тбилиси, столицу Грузии, 13-15 мая, чтобы встретиться с правительством, парламентом, оппозицией и активистами гражданского общества, выразив поддержку европейским устремлениям Грузии и ее демократическим ценностям.
ХАМАС и Израиль прибыли в Каир для переговоров о прекращении огня
Делегации ХАМАС и Израиля прибыли в Каир для переговоров о прекращении огня и потенциальном обмене пленными при посредничестве Египта и Катара.
Готовим встречи, которые точно станут новостями в ближайшие недели - Зеленский
Украина готовит встречи и документы, которые станут новостями в ближайшие недели, включая новые визиты партнеров, новые соглашения по безопасности, начало переговоров с Европейским Союзом в июне, а также подготовку к первому Глобальному саммиту мира в Швейцарии.
Пашинян заявил, что путин не пригласил его на инаугурацию
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не получил приглашение от президента россии владимира путина на инаугурацию, но встретится с ним в москве 8 мая, чтобы обсудить устранение негативных нюансов в дружеских армяно-российских отношениях и другие двусторонние и многосторонние вопросы.
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По случаю инаугурации Владимира Путина россия спустила на воду малый ракетный корабль проекта 22800 "Тайфун" и сторожевой корабль проекта 22160 "Виктор Великий" для Черноморского флота.
Винить путина и русских: в Кропивницком женщина выпала из колеса обозрения, у нее нашли предсмертную записку
56-летняя местная жительница разбилась насмерть с колеса обозрения в дендропарке Кропивницкого, оставив предсмертную записку, в которой обвиняла путина и россиян после того, как потеряла близкого человека в войне с россией.
Wayve привлекает более 1 миллиарда долларов, чтобы предложить свою технологию автономного вождения, подобную Tesla
Британский стартап Wayve привлек более 1 миллиарда долларов во главе с SoftBank на разработку самообучающейся технологии автономного вождения, что стало крупнейшим финансированием ИИ в Великобритании на сегодняшний день.