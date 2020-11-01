Победа Усика и письмо Совета Европы касательно конституционного кризиса в Украине - главные события ночи

Очередная боксерская победа Александра Усика

Украинский боксер Александр Усик провел второй поединок в супертяжелом весе, где соперником на арене "Уэмбли" в Лондоне стал британец Дерек Чисора. По итогам 12 раундов судейские записки единогласно были в пользу Усика - 117:112, 115:113, 115:113.

После победы Усик оценил свое выступление в бою с британцем ниже среднего.

Следующий поединок 33-летний Усик может провести с чемпионом WBO Джошуа, который также владеет поясами IBF, WBA и IBO. Украинец отметил, что пока не думает о бое с 31-летним британцем.

На счету украинца 18 побед в 18 боях на профессиональном ринге, 13 из них - нокаутом.

Письмо Совета Европы из-за решения СНБО о роспуске Конституционного суда Украины

31 октября Венецианская комиссия и GRECO (органы, входящие в состав Совета Европы) написали письмо к Председателю Верховной Рады относительно конституционного кризиса в Украине. Они заявили о недопустимости нарушения Конституции при разрешении кризиса, спровоцированного КСУ. В частности, в СЕ назвали "грубым нарушением" законопроект президента Владимира Зеленского касательно КСУ. На это представитель президента в КСУ Федор Вениславский ответил, что "оценивает адекватно" такое заявление Венецианской комиссии.

Позже в Национальном агентстве по предупреждению коррупции также отреагировали на письмо президентов GRECO и Венецианской комиссии. В пресс-центре НАПК отметили, что решая вопрос быстрого восстановления антикоррупционной системы, следует учесть, что оно невозможно при условии неизменности решения КСУ.

Впрочем, в Европарламенте поддержали законопроект Зеленского. В свою очередь, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что министерство будет взаимодействовать с международными партнерами для преодоления негативных последствий решения КСУ.

Землетрясение в Турции

Количество погибших во время землетрясения, произошедшего 30 октября на западе Турции, возросло до 42, еще 896 получили ранения. Турецкие спасатели уже разобрали завалы восьми из 17 разрушенных домов в Измире. Еще в девяти домах работы продолжаются. Под завалами могут быть погибшие и раненые.

Землетрясение магнитудой 6,6 был зафиксирован в пятницу на глубине 16,5 км. В результате разрушениям подверглись не только дома на территории Турции, но и в Греции.

Серия религиозных нападений во Франции

Вчера в греческой православной церкви в Лионе неизвестный устроил стрельбу. В результате стрельбы ранение получил священник. Позже правоохранители Франции задержали подозреваемого нападающего.

Это нападение произошло на фоне нападений исламистов в других французских городах и заявлений турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о исламофобии в Европе. Так, серия атак произошла в Ницц, Лионе, Авиньоне и Париже 29 и 30 октября. В Ницце 21-летний тунисец убил трех человек вблизи собора Нотр Дам. В других городах жертв и пострадавших удалось избежать.

Поводом для атак могли стать заявления президента Франции Эммануэля Макрона о борьбе с радикальным политическим исламизмом в стране после убийства учителя Самюэля Пати. Позже Макрон заявил, что понимает чувства мусульман из-за карикатур на пророка Мухаммеда.

Коронавирус в мире

По состоянию на утро воскресенья в мире на инфекцию, вызванную новым коронавирусом SARS-CoV-2, заболело уже почти 46 млн человек.

В частности, Великобритания присоединилась к странам, в которых количество инфицированных превысило один миллион человек. На фоне этого, в субботу вечером премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил четырехнедельный локдаун в Англии, второй с начала эпидемии. Он вступит в силу в четверг.

В свою очередь, в Австрии также усиливают карантин из-за COVID-19. В стране закрывают бары и вводят комендантский час.