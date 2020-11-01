Победа Усика и письмо Совета Европы касательно конституционного кризиса в Украине - главные события ночи

ukru
Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 23838 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 90233 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 66732 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 105346 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 82464 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 93087 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 101928 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101193 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101130 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 114457 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Китай ответил США новыми пошлинами: что попало под удар

Китай ответил США новыми пошлинами: что попало под удар

4 марта, 05:48 • 47234 просмотра
SpaceX отложила запуск Starship Flight 8: что пошло не так с самой мощной ракетой

SpaceX отложила запуск Starship Flight 8: что пошло не так с самой мощной ракетой

4 марта, 07:00 • 36599 просмотра
Венгрия блокирует €20-миллиардный пакет помощи Украине, фон дер Ляйен может предложить более креативные подходы - Politico

Венгрия блокирует €20-миллиардный пакет помощи Украине, фон дер Ляйен может предложить более креативные подходы - Politico

4 марта, 08:00 • 70325 просмотра
Приостановка военной помощи Трампом выглядит как попытка подтолкнуть Киев к капитуляции - нардеп

Приостановка военной помощи Трампом выглядит как попытка подтолкнуть Киев к капитуляции - нардеп

4 марта, 08:47 • 54322 просмотра
россия откладывает переговоры с США и готовится к новой войне в Балтике - ЦПД РНБО

россия откладывает переговоры с США и готовится к новой войне в Балтике - ЦПД РНБО

4 марта, 09:14 • 91597 просмотра
публикации
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

13:46 • 90291 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

12:57 • 105363 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 370948 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 322298 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 475963 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

14:27 • 22175 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 127299 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 204891 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 231871 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 210725 просмотра
Актуальное
Победа Усика и письмо Совета Европы касательно конституционного кризиса в Украине - главные события ночи

Победа Усика и письмо Совета Европы касательно конституционного кризиса в Украине - главные события ночи

Киев  •  УНН

 • 23305 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Украинец Александр Усик победил в своем втором поединке в супертяжелом весе, одолев в ринге британца Дерека Чисору. Два органа Совета Европы направили письмо к председателю Верховной Рады из-за конституционного кризиса в Украине. В Великобритании зафиксировано более миллиона инфицированных, на фоне этого правительство страны вводит усиление карантина в регионах. Об этих и других новостях вечера и ночи в обзоре УНН.

Очередная боксерская победа Александра Усика

Украинский боксер Александр Усик провел второй поединок в супертяжелом весе, где соперником на арене "Уэмбли" в Лондоне стал британец Дерек Чисора. По итогам 12 раундов судейские записки единогласно были в пользу Усика - 117:112, 115:113, 115:113.

После победы Усик оценил свое выступление в бою с британцем ниже среднего.

Следующий поединок 33-летний Усик может провести с чемпионом WBO Джошуа, который также владеет поясами IBF, WBA и IBO. Украинец отметил, что пока не думает о бое с 31-летним британцем.

На счету украинца 18 побед в 18 боях на профессиональном ринге, 13 из них - нокаутом.

Письмо Совета Европы из-за решения СНБО о роспуске Конституционного суда Украины

31 октября Венецианская комиссия и GRECO (органы, входящие в состав Совета Европы) написали письмо к Председателю Верховной Рады относительно конституционного кризиса в Украине. Они заявили о недопустимости нарушения Конституции при разрешении кризиса, спровоцированного КСУ. В частности, в СЕ назвали "грубым нарушением" законопроект президента Владимира Зеленского касательно КСУ. На это представитель президента в КСУ Федор Вениславский ответил, что "оценивает адекватно" такое заявление Венецианской комиссии.

Позже в Национальном агентстве по предупреждению коррупции также отреагировали на письмо президентов GRECO и Венецианской комиссии. В пресс-центре НАПК отметили, что решая вопрос быстрого восстановления антикоррупционной системы, следует учесть, что оно невозможно при условии неизменности решения КСУ.

Впрочем, в Европарламенте поддержали законопроект Зеленского.

В свою очередь, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что министерство будет взаимодействовать с международными партнерами для преодоления негативных последствий решения КСУ.

Землетрясение в Турции

Количество погибших во время землетрясения, произошедшего 30 октября на западе Турции, возросло до 42, еще 896 получили ранения. Турецкие спасатели уже разобрали завалы восьми из 17 разрушенных домов в Измире. Еще в девяти домах работы продолжаются. Под завалами могут быть погибшие и раненые.

Землетрясение магнитудой 6,6 был зафиксирован в пятницу на глубине 16,5 км. В результате разрушениям подверглись не только дома на территории Турции, но и в Греции.

Серия религиозных нападений во Франции

Вчера в греческой православной церкви в Лионе неизвестный устроил стрельбу. В результате стрельбы ранение получил священник. Позже правоохранители Франции задержали подозреваемого нападающего.

Это нападение произошло на фоне нападений исламистов в других французских городах и заявлений турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о исламофобии в Европе. Так, серия атак произошла в Ницц, Лионе, Авиньоне и Париже 29 и 30 октября. В Ницце 21-летний тунисец убил трех человек вблизи собора Нотр Дам. В других городах жертв и пострадавших удалось избежать.

Поводом для атак могли стать заявления президента Франции Эммануэля Макрона о борьбе с радикальным политическим исламизмом в стране после убийства учителя Самюэля Пати. Позже Макрон заявил, что понимает чувства мусульман из-за карикатур на пророка Мухаммеда.

Коронавирус в мире

По состоянию на утро воскресенья в мире на инфекцию, вызванную новым коронавирусом SARS-CoV-2, заболело уже почти 46 млн человек.

В частности, Великобритания присоединилась к странам, в которых количество инфицированных превысило один миллион человек. На фоне этого, в субботу вечером премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил четырехнедельный локдаун в Англии, второй с начала эпидемии. Он вступит в силу в четверг.

В свою очередь, в Австрии также усиливают карантин из-за COVID-19. В стране закрывают бары и вводят комендантский час.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществополитикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы