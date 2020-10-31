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У Франції затримали другу людину у справі про теракт в Ніцці

У Франції затримали другу людину у справі про теракт в Ніцці

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Співробітники французьких правоохоронних органів затримали другу людину в рамках кримінальної справи, порушеної після теракту в Ніцці 29 жовтня. Про це повідомляє Figaro з посиланням на близьке до слідства джерело, передає УНН.

За даними газети, він був затриманий в ході рейду близько 19:00 за місцевим часом (20:00 Київ) в Ніцці і взятий під варту. Йдеться про 35-річного місцевого жителя, який підозрюється в спілкуванні з нападником на людей за день до теракту.

Звинувачення проти нього поки що не висували, слідство встановлює його можливі зв’язки з вбивцею. Раніше 29 жовтня поліція затримала 47-річного чоловіка у цій же справі. Його також підозрюють в контактах зі злочинцем.

Теракт в Ніцці відбувся вранці 29 жовтня поблизу собора Нотр Дам. Невідомий з ножем напав на парафіян, вбивши двох з них на місці. Третя жертва злочинця померла від отриманих ран на вулиці.

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Нападника при затриманні поранила поліція, його госпіталізували. Поки на нього надягали наручники він повторював слова “Аллах Акбар”. Як пізніше повідомив глава антитерористичної прокуратури Франції Жан-Франсуа Рікар, злочинцем виявився 21-річний виходець з Тунісу.

У нього з собою були знайдені документи італійського Червоного Хреста. Чоловік прибув до Франції з Італії на початку жовтня. До цього через острів Лампедуза він приплив до Італії з Тунісу.

Крім того, французькі поліцейські вранці в четвер застрелили в місті Авіньйон чоловіка, озброєного ножем, який теж вигукував “Аллах акбар”. Зокрема, поліція міста Ліон, розташованого в центральній частині Франції, затримала в четвер біля залізничного вокзалу озброєного ножем чоловіка. Додатково, у Парижі поліція затримала чоловіка, який планував влаштувати напад біля церкви.

Цьому передувало 16 жовтня інший озброєний кухонним ножем ісламіст з криками “Аллах акбар!” перерізав горлянку учителю історії та географії Самюелю Паті у передмісті Парижа. Нападник вбив Паті після того, як він під час уроку, присвяченому свободі слова, показував учням опубліковані Charlie Hebdo карикатури на пророка Мухаммеда.

Наразі невідомо, чи ці напади та спроби нападів пов’язані між собою. Після вбивства Паті Еммануель Макрон неодноразово виступав з промовами. За його словами, країна й далі боротиметься проти “ворожості до просвіти” та пов’язаним із нею насильством. Макрон пообіцяв, що Франція “не відмовиться від карикатур”.

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