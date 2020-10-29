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Терорист з ножем напав на людей біля собору у французькій Ніцці: щонайменше 3 жертви

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У центрі Ніцци біля церкви Нотр-Дам озброєний ножем невідомий напав на людей, три людини загинули. Про це повідомив телеканал BFMTV з посиланням на дані поліції, пише УНН також зі посиланням на видання Le Figaro.

Мер Ніцци Крістіан Естрозі написав в Twitter про затримання нападника і висловив подяку співробітникам поліції за оперативні дії.

Як повідомляє BFMTV з посиланням на джерела в поліції, загинули три людини (за даними місцевого видання Nice-Matin, одна з них була обезголовлена), ще кілька отримали поранення. Нападника затримали поліцейські.

Міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен заявив в зв’язку з тим, що трапилося, що при МВС створено кризовий штаб. Президент Франції Емманюель Макрон і прем’єр-міністр Жан Кастекс терміново направляються туди, передає радіостанція France Info.

Напад було скоєно в 09:00 за місцевим часом (10:00 за київським часом). Зловмисника затримали через 10 хвилин після інциденту. Він поранений. BFMTV не має детальною інформацією про особу злочинця і про те, як він діяв на місці злочину.

8h50 grand déploiement des forces de l’ordre à #NotreDame à #Nice . Des coups de feu entendus. pic.twitter.com/SiuOhAeRG8

— Ivan Blanco (@ivanblancovilar) October 29, 2020

Je suis sur place avec la @ PoliceNat06 et la @pmdenice qui a interpellé l’auteur de l’attaque. Je confirme que tout laisse supposer à un attentat terroriste au sein de la basilique Notre -Dame de # Nice06 . pic.twitter.com/VmpDqRwzB1

— Christian Estrosi (@cestrosi) October 29, 2020

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