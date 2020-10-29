Террорист с ножом напал на людей возле собора во французской Ницце: как минимум 3 жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. В центре Ниццы около церкви Нотр-Дам вооруженный ножом неизвестный напал на людей, три человека погибли. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на данные полиции, пишет УНН также со ссылкой на издание Le Figaro.
Мэр Ниццы Кристиан Эстрози написал в Twitter о задержании нападавшего и выразил благодарность сотрудникам полиции за оперативные действия.
Как сообщает BFMTV со ссылкой на источники в полиции, погибли три человека (по данным местного издания Nice-Matin, один из них был обезглавлен), еще несколько получили ранения. Нападавшего задержали полицейские.
Министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил в связи со случившимся, что при МВД создан кризисный штаб. Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Жан Кастекс срочно направляются туда, передает радиостанция France Info.
Нападение было совершено в 09:00 по местному времени (10:00 по киевскому времени). Злоумышленника задержали через 10 минут после инцидента. Он ранен. BFMTV не располагает подробной информацией о личности преступника и о том, как он действовал на месте преступления.
8h50 grand déploiement des forces de l'ordre à #NotreDame à #Nice. Des coups de feu entendus. pic.twitter.com/SiuOhAeRG8— Ivan Blanco (@ivanblancovilar) October 29, 2020
Je suis sur place avec la @PoliceNat06 et la @pmdenice qui a interpellé l’auteur de l’attaque. Je confirme que tout laisse supposer à un attentat terroriste au sein de la basilique Notre-Dame de #Nice06. pic.twitter.com/VmpDqRwzB1— Christian Estrosi (@cestrosi) October 29, 2020