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В результаті теракту в Ніцці загинула бразилійка: Президент Бразилії назвав цей напад християнофобією

В результаті теракту в Ніцці загинула бразилійка: Президент Бразилії назвав цей напад християнофобією

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Громадянка Бразилії стала однією з жертв нападу озброєної людини на прихожан собору Нотр-Дам в центрі Ніцци рано вранці в четвер. Президент Бразилії Жаір Болсонару назвав цей напад проявом християнофобії. З такою думкою політик виступив в четвер під час щотижневої трансляції в Facebook, передає УНН, зокрема, спираючись на МЗС Бразилії.

У пресцентрі МЗС країни повідомили, що "Уряд Бразилії з великим жалем повідомляє, що однією з жертв стала 44-річна бразилійка, мати трьох дітей, яка проживала у Франції".

"Президент Бразилії Жаір Болсонару від імені всього бразильського народу висловлює глибокі співчуття рідним і близьким загиблої в Ніцці громадянки та інших жертв, а також французькому народові й уряду", - зазначила пресслужба МЗС.

Зовнішньополітичне відомство також засудило тероризм у всіх його формах і проявах незалежно від мотивів, а також підтвердило намір домагатися його викорінення. Крім того, влада південноамериканської республіки виступили на підтримку свободи слова і віросповідання в усьому світі.

"У цей момент уряд Бразилії висловлює особливу солідарність з християнами і послідовниками інших конфесій, які страждають від переслідування і насильства з релігійних мотивів", - підкреслили дипломати.

Пізніше, під час свого щотижневого звернення президент Бразилії Болсонару заявив: "У своїй промові в ООН цього року я говорив про християнофобію. Саме це сталося сьогодні".

Згадуючи загиблу бразилійку, Болсонару зауважив, що терорист "відчуває ненависть до християн". "Ми говоримо про християнофобію - це вона і є", - підкреслив президент.

Політик заявив про необхідність боротьби з проявами подібного роду звірств, зазначивши, що такі випадки не є поодинокими. "100 тис. людей у всьому світі щорічно гинуть через свою віру. В тому числі в комуністичних країнах", - додав Болсонару.

Як повідомлялося, раніше в четвер в Ніцці невідомий напав на парафіян католицької церкви. Жертвами нападу стали три людини, ще шість осіб отримали поранення. Як повідомив мер Ніцци Кристіан Естрозі, нападник під час затримання отримав вогнепальне поранення. Після затримання він постійно вигукував “Аллах акбар”. За даними слідства, нападником виявився громадянин Тунісу, який потрапив до ЄС наприкінці вересня і не мав статусу біженця у Франції.

Крім того, французькі поліцейські вранці в четвер застрелили в місті Авіньйон чоловіка, озброєного ножем, який теж вигукував “Аллах акбар”. Крім того, поліція міста Ліон, розташованого в центральній частині Франції, затримала в четвер біля залізничного вокзалу озброєного ножем чоловіка. Зокрема, у Парижі поліція затримала чоловіка, який планував влаштувати напад біля церкви.

Цьому передувало 16 жовтня інший озброєний кухонним ножем ісламіст з криками “Аллах акбар!” перерізав горлянку учителю історії та географії Самюелю Паті у передмісті Парижа. Нападник вбив Паті після того, як він під час уроку, присвяченому свободі слова, показував учням опубліковані Charlie Hebdo карикатури на пророка Мухаммеда.

Наразі невідомо, чи ці напади та спроби нападів пов’язані між собою. Після вбивства Паті Еммануель Макрон неодноразово виступав з промовами. За його словами, країна й далі боротиметься проти “ворожості до просвіти” та пов’язаним із нею насильством. Макрон пообіцяв, що Франція “не відмовиться від карикатур”.

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