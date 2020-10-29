У Франції чоловік з ножем спробував здійснити другий напад за добу, цього разу в Авіньйоні: нападника вбито

Про напад також повідомляє Liberation з посиланням на джерела.

За інформацією радіо, чоловік також крикнув “Аллаху Акбар”. Його застрелила поліція.

Це сталося через дві години після нападу в церкві Нотр-Дам Ніцці. Там невідомий з ножем вбив трьох людей. За словами джерела BFMTV і Le Figaro в поліції, одна з жертв, жінка, була обезголовлена.

За словами мера Ніцци Крістіана Естрозі, нападник кричав “Аллаху акбар”, навіть коли йому надавали медичну допомогу після поранень, які він отримав під час затримання. Те, що сталося глава міста назвав терактом, заявивши, що необхідно “за всяку ціну викорінити ісламський фашизм” у Франції. Він також розпорядився закрити всі храми в Ніцці.

Також 29 жовтня стало відомо, що в місті Джидда, Саудівська Аравія, злочинець “гострим предметом” поранив охоронця консульства Франції. Нападник затриманий, повідомляє Al Arabiya з посиланням на саудівське інформагентство.

Напади в Ніцці і Авіньйоні відбулися менше ніж через два тижні після резонансного вбивства вчителя Самюеля Паті в передмісті Парижа. Тоді нападником виявився 18-річний Абдуллах Анзор, чеченець за походженням. Він підстеріг вчителя біля коледжу і обезголовив його. Мотивом для вбивства послужило те, що Паті під час одного з уроків показав учням карикатури на пророка Мухаммеда з журналу Charlie Hebdo.

Вбитого вчителя посмертно вирішили нагородити орденом Почесного легіону. Еммануель Макрон на церемонії прощання із загиблим назвав його “обличчям Республіки” і символом боротьби з тероризмом, а також пообіцяв, що Франція ніколи не відмовиться від принципів свободи слова, в тому числі від релігійних карикатур. Це викликало обурення в ісламському світі: в ряді країн пройшли акції протесту, влада деяких з них, зокрема, Туреччини, Кувейту і Йорданії, закликала своїх жителів бойкотувати французькі товари.