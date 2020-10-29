Во Франции мужчина с ножом попытался осуществить второе нападение за сутки, на этот раз в Авиньоне: нападающий убит

О нападении также сообщает Liberation со ссылкой на источники.

По информации радио, мужчина также крикнул “Аллаху Акбар”. Его застрелила полиция.

Это произошло через два часа после нападения в церкви Нотр-Дам Ницце. Там неизвестный с ножом убил трех человек. По словам источника BFMTV и Le Figaro в полиции, одна из жертв, женщина, была обезглавлена.

По словам мэра Ниццы Кристиана Эстрози, нападавший кричал “Аллаху акбар”, даже когда ему оказывали медицинскую помощь после ранений, которые он получил при задержании. Случившееся глава города назвал терактом, заявив, что необходимо “любой ценой искоренить исламский фашизм” во Франции. Он также распорядился закрыть все храмы в Ницце.

Также 29 октября стало известно, что в городе Джидда, Саудовская Аравия, преступник “острым предметом” ранил охранника консульства Франции. Нападавший задержан, сообщает Al Arabiya со ссылкой на саудовское информагентство.

Нападения в Ницце и Авиньоне произошли меньше чем через две недели после резонансного убийства учителя Самюэля Пати в пригороде Парижа. Тогда нападавшим оказался 18-летний Абдуллах Анзоров, чеченец по происхождению. Он подкараулил учителя возле колледжа и обезглавил его. Мотивом для убийства послужило то, что Пати во время одного из уроков показал учащимся карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo.

Убитого учителя посмертно решили наградить орденом Почетного легиона. Эммануэль Макрон на церемонии прощания с погибшим назвал его “лицом Республики” и символом борьбы с терроризмом, а также пообещал, что Франция никогда не откажется от принципов свободы слова, в том числе от религиозных карикатур. Это вызвало возмущение в исламском мире: в ряде стран прошли акции протеста, власти некоторых из них, в частности, Турции, Кувейта и Иордании, призвали своих жителей бойкотировать французские товары.