Ердоган засудив Макрона за його ставлення до мусульман

“Що можна сказати про главу держави, який відноситься до мільйонів віруючих різних конфесій, закликаючи їх лікувати психіку?” — заявив Ердоган.

Він додав, що “лікувати психіку” треба французькому лідеру.

Зазначається, що між Макроном та Ердоганом є розбіжності з приводу правових питань в східному Середземномор’ї, в зв’язку з положенням в Лівії, Сирії та навколо кризи в Нагірно-Карабахському регіоні.

Заклик Макрона до захисту світських цінностей своєї країни від радикального ісламу обурили уряд Туреччини.

Додається, що Макрон охарактеризував іслам як релігію, яка переживає “світову кризу”. Президент заявив, що в грудні уряд Франції представить законопроект, який зміцнює дію закону 1905 року, за яким церква відділена від Французької держави.

Як повідомляв УНН, у Франції 16 жовтня під ісламіські гасла було жорстоко вбито вчителя. Незадовго до загибелі він показував учням карикатури журналу Charlie Hebdo на шанованого в ісламі пророка Магомета, обговорюючи з ними свободу слова. Після цього він отримував погрози.

Підозрюваний у вбивстві — 18-річний уродженець Москви Абдулах Анзоров, його сім’я у 2008 році попросила у Франції притулок. Він виклав в свій твітер фотографію обезголовленого вчителя, заявивши, що “стратив” його за образу пророка. Анзорова застрелила поліція під час затримання.

Злочин розслідують як теракт. У містах Франції пройшли численні акції пам’яті.