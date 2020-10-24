Ердоган засудив Макрона за його ставлення до мусульман
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Ердоган піддав різкій критиці президента Франції Еммануеля Макрона через його позицію щодо мусульман. Про це повідомляє “Радіо Свобода”, передає УНН.
“Що можна сказати про главу держави, який відноситься до мільйонів віруючих різних конфесій, закликаючи їх лікувати психіку?” — заявив Ердоган.
Він додав, що “лікувати психіку” треба французькому лідеру.
Зазначається, що між Макроном та Ердоганом є розбіжності з приводу правових питань в східному Середземномор’ї, в зв’язку з положенням в Лівії, Сирії та навколо кризи в Нагірно-Карабахському регіоні.
Заклик Макрона до захисту світських цінностей своєї країни від радикального ісламу обурили уряд Туреччини.
Додається, що Макрон охарактеризував іслам як релігію, яка переживає “світову кризу”. Президент заявив, що в грудні уряд Франції представить законопроект, який зміцнює дію закону 1905 року, за яким церква відділена від Французької держави.
Як повідомляв УНН, у Франції 16 жовтня під ісламіські гасла було жорстоко вбито вчителя. Незадовго до загибелі він показував учням карикатури журналу Charlie Hebdo на шанованого в ісламі пророка Магомета, обговорюючи з ними свободу слова. Після цього він отримував погрози.
Підозрюваний у вбивстві — 18-річний уродженець Москви Абдулах Анзоров, його сім’я у 2008 році попросила у Франції притулок. Він виклав в свій твітер фотографію обезголовленого вчителя, заявивши, що “стратив” його за образу пророка. Анзорова застрелила поліція під час затримання.
Злочин розслідують як теракт. У містах Франції пройшли численні акції пам’яті.