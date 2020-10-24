Эрдоган осудил Макрона за его отношение к мусульманам
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Президент Турции Реджеп Эрдоган подверг резкой критике президента Франции Эммануэля Макрона за его позицию по отношению к мусульманам. Об этом сообщает “Радио Свобода”, передает УНН.
“Что можно сказать о главе государства, который относится к миллионам верующих разных конфессий, призывая их лечить психику?” — заявил Эрдоган.
Он добавил, что “лечить психику” надо французском лидеру.
Отмечается, что между Макроном и Эрдоганом есть разногласия по поводу правовых вопросов в восточном Средиземноморье, в связи с положением в Ливии, Сирии и вокруг кризиса в Нагорно-Карабахском регионе.
Призыв Макрона к защите светских ценностей своей страны от радикального ислама возмутили правительство Турции.
Добавляется, что Макрон охарактеризовал ислам как религию, которая переживает “мировой кризис”. Президент заявил, что в декабре правительство Франции представит законопроект, который укрепляет действие закона 1905 года, по которому церковь отделена от Французского государства.
Как сообщал УНН, в Франции 16 октября под исламистские лозунги был жестоко убит учитель. Незадолго до гибели он показывал ученикам карикатуры журнала Charlie Hebdo на уважаемого в исламе пророка Магомета, обсуждая с ними свободу слова. После этого он получал угрозы.
Подозреваемый в убийстве — 18-летний уроженец Москвы Абдуллах Анзоров, его семья в 2008 году попросила во Франции убежище. Он выложил в свой твиттер фотографию обезглавленного учителя, заявив, что “казнил” его за оскорбление пророка. Анзорова застрелила полиция во время задержания.
Преступление расследуют как теракт. В городах Франции прошли многочисленные акции памяти.