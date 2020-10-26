Скандал між Парижем та Анкарою: Ердоган закликав турків не купувати французькі товари

“Як у Франції говорять „не купуйте турецькі товари“, так само і я звертаюся до своєї нації. Не купуйте французькі товари”, — заявив президент під час виступу в Анкарі.

Раніше Франція відкликала свого посла в Анкарі для консультацій після слів Ердогана про французького лідера Емманюеля Макрона.

Це сталося після того, як Ердоган порадив Макрону “перевірити свою психіку” — так він відреагував на виступ президента Франції, який запропонував захистити світські цінності країни від радикального ісламізму.

Дипломатичний скандал і різку реакцію президента Туреччини викликала промова Макрона після вбивства під Парижем вчителя Самуеля Паті, коли він заявив про необхідність боротьби з сепаратизмом в країні. Макрон заявив, що політичному ісламізму потрібно давати відсіч в школах, держустановах, культурних товариствах і релігійних громадах, а також в мечетях. Глава держави також запропонував створити разом з Радою мусульман Франції організацію, яка дозволить побудувати “освічений іслам” в країні без іноземного впливу.

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель назвав оцінки Ердогана неприйнятними. “Заяви президента Туреччини на адресу президента Франції неприйнятні. Закликаємо Туреччину припинити цю небезпечну конфронтаційну спіраль”, — написав Боррель.

Нагадаємо, вчора Франція відреагувала на слова Ердогана про те, що “Макрону потрібно лікувати психічні розлади”.