Через заяви Ердогана Франція відкликала свого посла з Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Посол Франції Ерве Магро в Туреччині оголосив, що країна вимагає консультацій. Про це повідомляє Cumhuriyet, передає УНН.
У заяві Єлисейського палацу представник президента Франції Еммануеля Макрона зазначив, що Франція вимагає від Туреччини змінити політику, та відкликає свого посла з Туреччини.
“Коментарі президента Ердогана неприйнятні. Надлишок емоцій — це не метод. Ми вимагаємо від Ердогана змінити курс своєї політики, оскільки це в усіх відношеннях небезпечно”, — заявив офіційний представник Макрона.
Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Ердоган піддав різкій критиці президента Франції Еммануеля Макрона через його позицію щодо мусульман, та заявив, що Макрону “треба лікувати психіку”.