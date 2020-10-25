Из-за заявления Эрдогана Франция отозвала своего посла из Турции

В заявлении Елисейского дворца представитель президента Франции Эммануэля Макрона отметил, что Франция требует от Турции изменить политику, и отзывает своего посла из Турции.

“Комментарии президента Эрдогана неприемлемы. Излишества эмоций — это не метод. Мы требуем от Эрдогана изменить курс своей политики, поскольку это во всех отношениях опасно”, — заявил официальный представитель Макрона.

Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган подверг резкой критике президента Франции Эммануэля Макрона из-за его позиции по отношению к мусульманам, и заявил , что Макрону “надо лечить психику”.