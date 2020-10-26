Верховний представник ЄС відреагував на образливу заяву Ердогана щодо Макрона

“Слова президента Ердогана стосовно президента Еммануеля Макрона є неприйнятними. Закликаю Туреччину зупинити цю небезпечну спіраль конфронтації”, — написав Боррель.

Він також повідомив, що Євросоюз виступає за нормалізацію відношень між Туреччиною та Францією, як членом ЄС.

“Висновки Європейської Ради містять реальну пропозицію відновити наші відносини, але в цьому позитивному порядку денному необхідна політична воля турецької влади. Інакше Туреччина буде ще більш ізольованою”, — зазначив Боррель.

Нагадаємо, президент Туреччини Тайіп Ердоган виступив з твердженням про те, що Емманюель Макрон “потребує лікування психічних розладів”. Таким чином турецький лідер відреагував на висловлювання лідера Франції про іслам в зв’язку з терактом в паризькому передмісті Конфлан-Сент-Онорін, де 16 жовтня 18-річний ісламіст на ґрунті релігійної ворожнечі вбив шкільного вчителя історії та географії. Після того, що сталося Макрон попередив, що влада Франції “розгорне активну боротьбу проти носіїв радикальної ідеології та створених ними асоціацій”.

Як повідомляв УНН, через заяви Ердогана Франція відкликала свого посла з Туреччини. На ці висловлювання також відреагувало МЗС Франції.