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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Верховный представитель ЕС отреагировал на оскорбительное заявление Эрдогана о Макроне

Верховный представитель ЕС отреагировал на оскорбительное заявление Эрдогана о Макроне

Киев  •  УНН

 • 13295 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Заявления президента Турции Тайипа Эрдогана в адрес президента Франции Эммануэля Макрона о том, что ему “надо лечить психические расстройства”, неприемлемы. Об этом в Twitter заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает УНН.

“Слова президента Эрдогана в отношении президента Эммануэля Макрона неприемлемы. Призываю Турцию остановить эту опасную спираль конфронтации”, — написал Боррель.

Он также сообщил, что Евросоюз выступает за нормализацию отношений между Турцией и Францией, как членом ЕС.

“Выводы Европейского Совета содержат реальное предложение восстановить наши отношения, но в этой положительной повестке дня необходима политическая воля турецких властей. Иначе Турция будет еще более изолированной”, — отметил Боррель.

Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган выступил с утверждением о том, что Эмманюэлю Макрону “нужно лечить психические расстройства”. Таким образом турецкий лидер отреагировал на высказывания лидера Франции об исламе в связи с терактом в парижском пригороде Конфлан-Сент-Онорин, где 16 октября 18-летний исламист на почве религиозной вражды убил школьного учителя истории и географии. После того, что произошло Макрон предупредил, что власти Франции “развернут активную борьбу против носителей радикальной идеологии и созданных ними ассоциаций”.

Как сообщал УНН, из-за заявления Эрдогана Франция отозвала своего посла из Турции. На эти высказывания также отреагировало МИД Франции.

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