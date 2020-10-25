Франція відреагувала на слова Ердогана про те, що "Макрону потрібно лікувати психічні розлади"

“До відсутності офіційного засудження або прояву солідарності з Францією після події в Конфлан-Сент-Онорін теракту тепер в останні дні додалася перейнята ненавистю брехлива пропаганда, спрямована проти нашої країни. А також прямі образи з боку вищого турецького керівництва на адресу глави французької держави (Еммануеля Макрона). Все це свідчить про прагнення розпалити ненависть проти Франції, а також всередині самої країни”, — зазначив глава французької дипломатії.

Ле Дріан підкреслив, що “подібна поведінка неприпустима, тим більше з боку союзницької країни”. Глава МЗС підтвердив відомості, які з’явилися в суботу, про те, що посол Франції в Туреччині “був в зв’язку з тим, що відбувається відкликаний і повертається в цю неділю, 25 жовтня, в Париж для консультацій”.

Президент Туреччини Тайіп Ердоган виступив в суботу з твердженням про те, що Емманюель Макрон “потребує лікування психічних розладів”. Таким чином турецький лідер відреагував на висловлювання лідера Франції про іслам в зв’язку з терактом в паризькому передмісті Конфлан-Сент-Онорін, де 16 жовтня 18-річний ісламіст на ґрунті релігійної ворожнечі вбив шкільного вчителя історії та географії. Після того, що сталося Макрон попередив, що влада Франції “розгорне активну боротьбу проти носіїв радикальної ідеології та створених ними асоціацій”.

У свою чергу Ердоган висловив думку, що французький президент демонструє “неналежне ставлення до мільйонів жителів своєї країни, які сповідують іншу релігію”. Він також назвав “проявом ісламофобії” обшуки в мечетях в Берліні і закликав “пам’ятати, що кожний подібний прояв ворожості до ісламу також є проявом ворожості до Туреччини”. За версією Ердогана, “подібні правопорушення щодо мусульман є свідченням переходу європейського фашизму на новий рівень”.

Погіршення відносин Франції та Туреччині стався на фоні загострення ситуації в Східному Середземномор’ї. Париж звинувачує турецьку сторону в порушенні ембарго ООН на постачання озброєнь до Лівії, а також в перекидання туди бойовиків з Сирії. Так, в червні турецький фрегат біля узбережжя Лівії відмовився виконати розпорядження про огляд вантажу з боку французького фрегата, який бере участь в місії ЄС з контролю за дотриманням ембарго ООН на постачання зброї в цю країну, і взяв його на приціл за допомогою радарної системи ракетного наведення. Крім того, президент Франції Емманюель Макрон засудив дії Туреччини щодо Греції і Кіпру, охарактеризувавши їх як порушують суверенітет цих країн.