Франция отреагировала на слова Эрдогана о том, что "Макрону нужно лечить психические расстройства"

“К отсутствию официального осуждения или проявления солидарности с Францией после произошедшего в Конфлан-Сент-Онорин теракта теперь в последние дни добавилась проникнутая ненавистью лживая пропаганда, направленная против нашей страны. А также прямые оскорбления со стороны высшего турецкого руководства в адрес главы французского государства (Эмманюэля Макрона). Все это свидетельствует о стремлении разжечь ненависть против Франции, а также внутри самой страны”, — отметил глава французской дипломатии.

Ле Дриан подчеркнул, что “подобное поведение недопустимо, тем более со стороны союзнической страны”. Глава МИД подтвердил появившиеся в субботу сведения о том, что посол Франции в Турции “был в связи с происходящим отозван и возвращается в это воскресенье, 25 октября, в Париж для консультаций”.

Президент Турции Тайип Эрдоган выступил в субботу с утверждением о том, что Эмманюэль Макрон “нуждается в лечении психических расстройств”. Таким образом турецкий лидер отреагировал на высказывания лидера Франции об исламе в связи с терактом в парижском пригороде Конфлан-Сент-Онорин, где 16 октября 18-летний исламист на почве религиозной вражды убил школьного учителя истории и географии. После случившегося Макрон предупредил, что власти Франции “развернут активную борьбу против носителей радикальной идеологии и созданных ими ассоциаций”.

В свою очередь Эрдоган выразил мнение, что французский президент демонстрирует “неподобающее отношение к миллионам жителей своей страны, которые исповедуют иную религию”. Он также назвал “проявлением исламофобии” обыски в мечетях в Берлине и призвал “помнить, что каждое подобное проявление враждебности к исламу также является проявлением враждебности к Турции”. По версии Эрдогана, “подобные правонарушения в отношении мусульман являются свидетельством перехода европейского фашизма на новый уровень”.

Ухудшение отношений Франции и Турции произошло на фоне обострения ситуации в Восточном Средиземноморье. Париж обвиняет турецкую сторону в нарушении эмбарго ООН на поставку вооружений в Ливию, а также в переброске туда боевиков из Сирии. Так, в июне турецкий фрегат у побережья Ливии отказался выполнить распоряжение о досмотре груза со стороны французского фрегата, принимающего участие в миссии ЕС по контролю за соблюдением эмбарго ООН на поставки оружия в эту страну, и взял его на прицел с помощью радарной системы ракетного наведения. Кроме того, президент Франции Эмманюэль Макрон осудил действия Турции в отношении Греции и Кипра, охарактеризовав их как нарушающие суверенитет этих стран.