Четверта спроба атаки: у передмісті Парижа затримано озброєного чоловіка, який хотів "зробити так, як у Ніцці"

“У Сартрувілі (департамент Івелін) тільки що затримали людину біля церкви, в якій він хотів влаштувати напад, як в Ніцці”, — написала вона в своєму Twitter.

Додамо, місцеві журналісти відзначають, що частина району Плато в Сартрувілі в даний час оточена поліцією. Приблизно о 13:00 (14:00 за київським часом) поліція заарештувала чоловіка, вік якого до цих пір невідомий, який, очевидно, готувався напасти.

“Принаймні... він, як повідомлялося, довірив своєму власному батькові плани перед тим, як піти з дому. Кажуть, що він хотів „зробити те ж, що і в Ніцці“, незабаром після теракту, який забрав життя трьох людей у церкві”, — пише Le Parisien.

A #Sartrouville (Yvelines) un homme vient d’être interpellé près d’ une église dans laquelle il voulait “faire comme à Nice”. Le mimétisme terroriste menace notre pays en cette veille de fête de la Toussaint , j’appelle à renforcer la sécurité des églises! https://t.co/WCewkwfj2p

Батько негайно повідомив поліцію, яка швидко вирушила на місце події. Автомобіль, в якому їхав потенційний терорист, був швидко виявлений, і чоловік був заарештований, мабуть, без інцидентів, дуже близько до церкви Святого Мартіна. Повідомляється, що він взяв з собою ніж, що відповідало б його наміру повторити напад, аналогічний тому, який відбувся в цей четвер вранці в Ніцці.

В даний час в цьому районі розгорнута значна частина поліцейських сил. Проспект Роберта-Шумана, в кінці якого розташована церква, закритий для руху транспорту, жителі навколишніх будинків евакуйовані, і цієї території слід уникати. На машині підозрюваного була проведена перевірка вибухотехніками, але небезпечних речовин виявлено не було.

Нагадаємо, в Ніцці терорист вранці 29 жовтня напав з ножем на відвідувачів базиліки Нотр-Дам. В результаті нападу загинули три людини; як уточнює Le Figaro, двоє з них — чоловік і жінка — були вбиті в самій базиліці, ще одна жінка — в розташованому поруч кафе, де вона намагалася сховатися від злочинця.

Пізніше стало відомо ще про один аналогічний напад. В Авіньйоні чоловік, озброєний ножем, з криком “Аллах акбар!” спробував напасти на поліцейських. Його застрелили.

Ще через деякий час поліція міста Ліон, розташованого в центральній частині Франції, затримала біля залізничного вокзалу озброєного ножем чоловіка. Як повідомили місцевим журналістам правоохоронці — чоловік планував сісти в трамвай і почати “заколювати пасажирів”.