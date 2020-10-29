Спроба третьої атаки: у Ліоні затримали озброєного чоловіка, який готувався "заколоти пасажирів трамваю"

За інформацією, наданою правоохоронцями, чоловіка затримали з 30-сантиметровим лезом неподалік від міської залізничної станції Перраш.

Як повідомили місцевим журналістам правоохоронці — чоловік планував сісти в трамвай і почати “заколювати пасажирів”. Також, за попередньою інформацією — чоловік родом з Афганістану, слідчі вилучили його мобільний телефон — для вивчення можливих контактів і точних мотивів.

Нагадаємо, в Ніцці терорист вранці 29 жовтня напав з ножем на відвідувачів базиліки Нотр-Дам. В результаті нападу загинули три людини; як уточнює Le Figaro, двоє з них — чоловік і жінка — були вбиті в самій базиліці, ще одна жінка — в розташованому поруч кафе, де вона намагалася сховатися від злочинця.

Пізніше стало відомо ще про один аналогічний напад. В Авіньйоні чоловік, озброєний ножем, з криком “Аллах акбар!” спробував напасти на поліцейських. Його застрелили.