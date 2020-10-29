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Попытка третьей атаки: в Лионе задержали вооруженного мужчину, готовившегося "закалывать пассажиров трамвая"

Попытка третьей атаки: в Лионе задержали вооруженного мужчину, готовившегося "закалывать пассажиров трамвая"

Киев  •  УНН

 • 15878 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Полиция города Лион, расположенного в центральной части Франции, задержала в четверг у железнодорожного вокзала вооруженного ножом мужчину. Об этом сообщил телеканал СNews со ссылкой на источники в полиции, пишет УНН.

По информации, предоставленной правохранителя, мужчину задержали с 30-сантиметровым лезвием неподалеку от городской железнодорожной станции Перраш.

Как сообщили местным журналистам правохранители — мужчина планировал сесть в трамвай и начать “закалывать пассажиров”. Также, по предварительной информации — мужчина родом из Афганистана, следователи изъяли его мобильный телефон — для изучения возможных контактов и точных мотивов.

Напомним, в Ницце террорист утром 29 октября напал с ножом на посетителей базилики Нотр-Дам. В результате нападения погибли три человека; как уточняет Le Figaro, двое из них — мужчина и женщина — были убиты в самой базилике, еще одна женщина — в расположенном рядом кафе, где она пыталась спрятаться от преступника.

Позже стало известно еще о одном аналогичном нападении. В Авиньоне мужчина, вооруженный ножом, с криком “Аллах акбар!” попытался напасть на полицейских. Его застрелили.

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