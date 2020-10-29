Теракт у Ніцці: нападник обезголовив одну з жертв, у місто прибув Макрон

В результаті нападу загинули три людини; як уточнює Le Figaro, двоє з них — чоловік і жінка — були вбиті в самій базиліці, ще одна жінка — в розташованому поруч кафе, де вона намагалася сховатися від злочинця. Одна з жертв, за даними Nice-Matin, була обезголовлена.

Нападника затримала поліція приблизно через 10 хвилин після атаки, він отримав поранення і був госпіталізований. Про його особистість поки нічого не повідомляється. Після нападу поліція оточила район і перевірила його на наявність вибухових пристроїв. Влада Ніцци розпорядилася закрити усі церкви та інші культові споруди міста і взяти їх під охорону.

Влада відразу назвала напад в Ніцці терактом. Мер Ніцци Крістіан Естрозі охарактеризував подію як “ісламський фашизм”. За його словами, злочинець продовжував кричати “Аллах акбар!” навіть після того, як його затримали. Кримінальним розслідуванням злочину зайнявся антитерористичний відділ французької прокуратури. У МВС створено кризовий штаб під керівництвом голови міністерства. У його засіданні взяв участь президент Франції Еммануель Макрон.

Рада мусульман Франції засудила атаку в Ніцці. У заяві ради — організації, яка представляє інтереси ісламської громади країни перед урядом — йдеться, що вона “рішуче засуджує терористичний акт”. В знак солідарності з близькими загиблих рада закликала всіх мусульман Франції відмовитися від публічного святкування Мавліду — дня народження пророка Мухаммеда, який в 2020 році відзначається 29 жовтня.

Je condamne avec force l’attentat terroriste qui s’est produit près de la basilique Notre-Dame de Nice. En signe de Deuil et de solidarité avec les victimes et leurs proches, j’appelle les musulmans de France à annuler toutes les festivités de la fête du Mawlid.

Прямий ефір з Ніцци:

Нагадаємо, два тижні тому у Франції ісламіст убив вчителя Самюеля Паті за те, що той показував дітям на занятті карикатури на пророка Мухаммеда. Вбитого вчителя посмертно вирішили нагородити орденом Почесного легіону. Еммануель Макрон на церемонії прощання із загиблим назвав його “особою Республіки” і символом боротьби з тероризмом, а також пообіцяв, що Франція ніколи не відмовиться від принципів свободи слова, в тому числі від релігійних карикатур. Це викликало обурення в ісламському світі: в ряді країн пройшли акції протесту, влада деяких з них, зокрема, Туреччини, Кувейту і Йорданії, закликала своїх жителів бойкотувати французькі товари.