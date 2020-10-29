Теракт в Ницце: нападающий обезглавил одну из жертв, в город прибыл Макрон

В результате нападения погибли три человека; как уточняет Le Figaro, двое из них — мужчина и женщина — были убиты в самой базилике, еще одна женщина — в расположенном рядом кафе, где она пыталась спрятаться от преступника. Одна из жертв, по данным Nice-Matin, была обезглавлена.

Нападавшего задержала полиция примерно через 10 минут после атаки, он получил ранения и был госпитализирован. О его личности пока ничего не сообщается. После нападения полиция оцепила район и проверила его на наличие взрывных устройств. Власти Ниццы распорядились закрыть все церкви и другие культовые сооружения города и взять их под охрану.

Власти сразу назвали нападение в Ницце терактом. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози охарактеризовал случившееся как “исламский фашизм”. По его словам, преступник продолжал кричать “Аллах акбар!” даже после того, как его задержали. Уголовным расследованием преступления занялся антитеррористический отдел французской прокуратуры. В МВД создан кризисный штаб под руководством главы министерства. В его заседании принял участие президент Франции Эммануэль Макрон.

Совет мусульман Франции осудил атаку в Ницце. В заявлении совета — организации, которая представляет интересы исламской общины страны перед правительством — говорится, что он “решительно осуждает террористический акт”. В знак солидарности с близкими погибших совет призвал всех мусульман Франции отказаться от публичного празднования Мавлида — дня рождения пророка Мухаммеда, который в 2020 году отмечается 29 октября.

Je condamne avec force l’attentat terroriste qui s’est produit près de la basilique Notre-Dame de Nice. En signe de Deuil et de solidarité avec les victimes et leurs proches, j’appelle les musulmans de France à annuler toutes les festivités de la fête du Mawlid.

Прямой эфир из Ниццы:

Напомним, две недели назад во Франции исламист убил учителя Самюэля Пати за то, что тот показывал детям на занятии карикатуры на пророка Мухаммеда. Убитого учителя посмертно решили наградить орденом Почетного легиона. Эммануэль Макрон на церемонии прощания с погибшим назвал его “лицом Республики” и символом борьбы с терроризмом, а также пообещал, что Франция никогда не откажется от принципов свободы слова, в том числе от религиозных карикатур. Это вызвало возмущение в исламском мире: в ряде стран прошли акции протеста, власти некоторых из них, в частности, Турции, Кувейта и Иордании, призвали своих жителей бойкотировать французские товары.