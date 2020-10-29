Четвертая попытка атаки: в пригороде Парижа задержали вооруженного мужчину, который хотел "сделать так, как в Ницце"

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 октября. УНН. Полиция в столичном регионе Франции задержала человека, который планировал устроить нападение возле церкви. Об этом в четверг сообщила глава региона Иль-де-Франс Валери Пекресс, пишет УНН со ссылкой также на местное издание Le Parisien.

“В Сартрувиле (департамент Ивелин) только что задержали человека возле церкви, в которой он хотел устроить нападение, как в Ницце”, — написала она в своем Twitter.

Добавим, местные журналисты отмечают, что часть района Плато в Сартрувиле в настоящее время оцеплена полицией. Примерно в 13:00 (14:00 по киевскому времени) полиция арестовала мужчину, возраст которого до сих пор неизвестен, который, очевидно, готовился совершить нападение.

“По крайней мере... он, как сообщалось, доверил своему собственному отцу планы перед тем, как уйти из дома. Говорят, что он хотел „сделать то же, что и в Ницце“, вскоре после теракта, который унес жизни трех человек в церкви”, — пишет Le Parisien.

A #Sartrouville (Yvelines) un homme vient d’être interpellé près d’une église dans laquelle il voulait " faire comme à Nice “. Le mimétisme terroriste menace notre pays en cette veille de fête de la Toussaint, j’appelle à renforcer la sécurité des églises! https://t.co/WCewkwfj2p

— Valérie Pécresse (@vpecresse) October 29, 2020

Отец немедленно уведомил полицию, которая быстро отправилась на место происшествия. Автомобиль, в котором ехал потенциальный террорист, был быстро обнаружен, и мужчина был арестован, по-видимому, без инцидентов, очень близко к церкви Святого Мартина. Сообщается, что он взял с собой нож, что соответствовало бы его намерению повторить нападение, аналогичное тому, которое произошло в этот четверг утром в Ницце.

В настоящее время в этом районе развернута значительная часть полицейских сил. Проспект Роберта-Шумана, в конце которого расположена церковь, закрыт для движения транспорта, жители окружающих домов эвакуированы, и этой территории следует избегать. На машине подозреваемого была проведена проверка взрывотехниками, но опасных веществ обнаружено не было.

Напомним, в Ницце террорист утром 29 октября напал с ножом на посетителей базилики Нотр-Дам. В результате нападения погибли три человека; как уточняет Le Figaro, двое из них — мужчина и женщина — были убиты в самой базилике, еще одна женщина — в расположенном рядом кафе, где она пыталась спрятаться от преступника.

Позже стало известно еще о одном аналогичном нападении. В Авиньоне мужчина, вооруженный ножом, с криком “Аллах акбар!” попытался напасть на полицейских. Его застрелили.

Ещё через некоторое время полиция города Лион, расположенного в центральной части Франции, задержала у железнодорожного вокзала вооруженного ножом мужчину. Как сообщили местным журналистам правохранители — мужчина планировал сесть в трамвай и начать “закалывать пассажиров”.

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