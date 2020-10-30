В результате теракта в Ницце погибла бразильянка: Президент Бразилии назвал это нападение христианофобией

ukru
Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 36159 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 58693 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 110304 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 94837 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 115260 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 92931 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100032 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103171 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101653 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101376 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Приостановка военной помощи Трампом выглядит как попытка подтолкнуть Киев к капитуляции - нардеп

Приостановка военной помощи Трампом выглядит как попытка подтолкнуть Киев к капитуляции - нардеп

4 марта, 08:47 • 80500 просмотра
россия откладывает переговоры с США и готовится к новой войне в Балтике - ЦПД РНБО

россия откладывает переговоры с США и готовится к новой войне в Балтике - ЦПД РНБО

4 марта, 09:14 • 104788 просмотра
рф атаковала энергетику в одном регионе, потребление электричества снизилось, графиков для населения нет - Укрэнерго

рф атаковала энергетику в одном регионе, потребление электричества снизилось, графиков для населения нет - Укрэнерго

4 марта, 09:25 • 35326 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

14:27 • 60818 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

16:41 • 25542 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

16:41 • 25542 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

13:46 • 110305 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

12:57 • 115261 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 376106 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 327210 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

14:27 • 60818 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 129681 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 207092 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 233952 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 212715 просмотра
Актуальное
В результате теракта в Ницце погибла бразильянка: Президент Бразилии назвал это нападение христианофобией

В результате теракта в Ницце погибла бразильянка: Президент Бразилии назвал это нападение христианофобией

Киев  •  УНН

 • 15880 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Гражданка Бразилии стала одной из жертв нападения вооруженного человка на прихожан собора Нотр-Дам в центре Ниццы рано утром в четверг. Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал это нападение проявлением христианофобии. С таким мнением политик выступил в четверг во время еженедельной трансляции в Facebook, передает УНН, в частности, опираясь на МИД Бразилии.

В пресс-центре МИД страны сообщили, что “Правительство Бразилии с большим сожалением сообщает, что одной из жертв стала 44-летняя бразильянка, мать троих детей, которая проживала во Франции”.

“Президент Бразилии Жаир Болсонару от имени всего бразильского народа выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшей в Ницце гражданки и других жертв, а также французскому народу и правительству”, — отметила пресс-служба МИД.

Внешнеполитическое ведомство также осудило терроризм во всех его формах и проявлениях независимо от мотивов, а также подтвердило намерение добиваться его искоренения. Кроме того, власти южноамериканской республики выступили в поддержку свободы слова и вероисповедания во всем мире.

“В данный момент правительство Бразилии выражает особую солидарность с христианами и последователями других конфессий, которые страдают от преследования и насилия по религиозным мотивам”, — подчеркнули дипломаты.

Позже, во время своего еженедельного обращения президент Бразилии Болсонару заявил: “В своей речи в ООН в этом году я говорил о христианофобии. Именно это произошло сегодня”.

Вспоминая погибшую бразильянку, Болсонару заметил, что террорист “испытывает ненависть к христианам”. “Мы говорим о христианофобии — это она и есть”, — подчеркнул президент.

Политик заявил о необходимости борьбы с проявлениями подобного рода зверств, отметив, что такие случаи не редкость. “100 тыс. человек во всем мире ежегодно погибают через свою веру. В том числе в коммунистических странах”, — добавил Болсонару.

Как сообщалось, ранее в четверг в Ницце неизвестный напал на прихожан католической церкви. Жертвами нападения стали три человека, еще шесть человек получили ранения. Как сообщил мэр Ниццы Кристиан Эстрози, нападающий при задержании получил огнестрельное ранение. После задержания он постоянно выкрикивал “Аллах акбар”. По данным следствия, нападавшим оказался гражданин Туниса, который попал в ЕС в конце сентября и не имел статуса беженца во Франции.

Кроме того, французские полицейские утром в четверг застрелили в городе Авиньон человека, вооруженного ножом, который тоже кричал “Аллах акбар”. Кроме того, полиция города Лион, расположенного в центральной части Франции, задержала в четверг возле железнодорожного вокзала вооруженного ножом мужчины. В частности, в Париже полиция задержала мужчину, который планировал устроить нападение возле церкви.

Этому предшествовало 16 октября другой вооруженный кухонным ножом исламист с криками “Аллах акбар!” перерезал горло учителю истории и географии Самуэлю Пати в пригороде Парижа. Нападающий убил Пати после того, как он во время урока, посвященном свободе слова, показывал ученикам опубликованы Charlie Hebdo карикатуры на пророка Мухаммеда.

Пока неизвестно, эти нападения и попытки нападений связаны между собой. После убийства Пати Эммануэль Макрон неоднократно выступал с речами. По его словам, страна и дальше будет бороться против “враждебности к просвещению” и связанным с ней насилием. Макрон пообещал, что Франция “не откажется от карикатур”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы