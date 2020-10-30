В результате теракта в Ницце погибла бразильянка: Президент Бразилии назвал это нападение христианофобией

В пресс-центре МИД страны сообщили, что “Правительство Бразилии с большим сожалением сообщает, что одной из жертв стала 44-летняя бразильянка, мать троих детей, которая проживала во Франции”.

“Президент Бразилии Жаир Болсонару от имени всего бразильского народа выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшей в Ницце гражданки и других жертв, а также французскому народу и правительству”, — отметила пресс-служба МИД.

Внешнеполитическое ведомство также осудило терроризм во всех его формах и проявлениях независимо от мотивов, а также подтвердило намерение добиваться его искоренения. Кроме того, власти южноамериканской республики выступили в поддержку свободы слова и вероисповедания во всем мире.

“В данный момент правительство Бразилии выражает особую солидарность с христианами и последователями других конфессий, которые страдают от преследования и насилия по религиозным мотивам”, — подчеркнули дипломаты.

Позже, во время своего еженедельного обращения президент Бразилии Болсонару заявил: “В своей речи в ООН в этом году я говорил о христианофобии. Именно это произошло сегодня”.

Вспоминая погибшую бразильянку, Болсонару заметил, что террорист “испытывает ненависть к христианам”. “Мы говорим о христианофобии — это она и есть”, — подчеркнул президент.

Политик заявил о необходимости борьбы с проявлениями подобного рода зверств, отметив, что такие случаи не редкость. “100 тыс. человек во всем мире ежегодно погибают через свою веру. В том числе в коммунистических странах”, — добавил Болсонару.

Как сообщалось, ранее в четверг в Ницце неизвестный напал на прихожан католической церкви. Жертвами нападения стали три человека, еще шесть человек получили ранения. Как сообщил мэр Ниццы Кристиан Эстрози, нападающий при задержании получил огнестрельное ранение. После задержания он постоянно выкрикивал “Аллах акбар”. По данным следствия, нападавшим оказался гражданин Туниса, который попал в ЕС в конце сентября и не имел статуса беженца во Франции.

Кроме того, французские полицейские утром в четверг застрелили в городе Авиньон человека, вооруженного ножом, который тоже кричал “Аллах акбар”. Кроме того, полиция города Лион, расположенного в центральной части Франции, задержала в четверг возле железнодорожного вокзала вооруженного ножом мужчины. В частности, в Париже полиция задержала мужчину, который планировал устроить нападение возле церкви.

Этому предшествовало 16 октября другой вооруженный кухонным ножом исламист с криками “Аллах акбар!” перерезал горло учителю истории и географии Самуэлю Пати в пригороде Парижа. Нападающий убил Пати после того, как он во время урока, посвященном свободе слова, показывал ученикам опубликованы Charlie Hebdo карикатуры на пророка Мухаммеда.

Пока неизвестно, эти нападения и попытки нападений связаны между собой. После убийства Пати Эммануэль Макрон неоднократно выступал с речами. По его словам, страна и дальше будет бороться против “враждебности к просвещению” и связанным с ней насилием. Макрон пообещал, что Франция “не откажется от карикатур”.